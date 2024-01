Una Ferrari 250 Testa Rossa va all'asta: il gioiello del Cavallino è una vera rarità

La Ferrari 250 Testa Rossa è considerata – giustamente – una delle sportive di Maranello più iconiche e ammirate di sempre. Un’automobile che ha partecipato e vinto numerose gare e che è diventata uno dei modelli particolarmente ambiti dai collezionisti. Raro vederne una messa all’asta, ma oggi Sotheby's Sealed ne presenta una tenuta in perfette condizioni.

Ferrari 250 Testa Rossa 1958: all'asta da Sotheby's Sealed un raro esemplare della barchettaLA GRIFFE È DI QUELLE IMPORTANTI Si tratta di un esemplare della 250 “Pontoon Fendered” Testa Rossa costruita all'inizio del 1958, telaio n. 0738 TR ed è uno dei soli 19 esemplari speciali preparati dal famoso carrozziere Sergio Scaglietti, un nome una leggenda. Con quasi 20 gare nel suo palmarès e quattro vittorie complessive, questa Ferrari è stata impiegata nelle competizioni per oltre un decennio. Negli ultimi anni, ha beneficiato di un restauro completo presso Ferrari Classiche, dove è stata certificata Red Book come una delle poche Testa Rossa che hanno mantenuto il motore e il cambio abbinati.

VEDI ANCHE

Ferrari 250 Testa Rossa 1958: l'abitacolo perfettamente restaurato PREZZO SU RICHIESTA, MA L’AUTO E UN VERO “UNICORNO” L’auto fa parte di una importante collezione ed è una vera rarità poiché un esemplare come questo è da almeno dieci anni che non viene messo in vendita. La base d’asta non è nemmeno specificata, ma sarà dichiarata su richiesta dei partecipanti. Inizio delle trattative 21 febbraio, chiusura due giorni dopo. Detto ciò, siamo sicuri che quest’auto rappresenta un'opportunità significativa per acquisire uno dei più importanti modelli di Maranello di tutti i tempi e i collezionisti di tutto il mondo faranno il possibile per aggiudicarsela.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/01/2024