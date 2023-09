Ferrari 250 GTO in fiamme al Goodwood Revival

Ferrari 250 GTO è universalmente considerata come una delle auto più belle al mondo. Il suo stile, la sua eleganza hanno inoltre reso questa sportiva del Cavallino uno dei modelli più ricercati e più costosi di sempre (qui il nostro approfondimento). Il suo valore è pressoché inestimabile e si aggira intorno ai 50 milioni di dollari. Sfortuna vuole che proprio una 250 GTO sia andata distrutta di recente in un incendio durante la Lavant Cup al Goodwood Revival del 2023. Il rogo, innescatosi nel vivo della corsa storica, ha comunque permesso all'ex pilota di Formula 1 Karun Chandhok di uscire illeso dall’abitacolo.

