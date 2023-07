Ferrari F2001b: la monoposto di Schumi all'asta in California

La Rossa che si aggiudicò la vittoria a Melbourne e conquistò la pole in Malesia con in Kaiser va all'incanto a Monterey

Sotheby's ha messo recentemente all'asta la Ferrari F2001b del sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher (qui la F1-2000 all'asta a Hong Kong). Si tratta della monoposto che il pilota tedesco utilizzò per le prime tre gare della stagione 2002. Nel palmares di questa Rossa è inclusa la vittoria al Gran Premio d'Australia, tappa d’apertura del Campionato del mondo di F1 2002. Al successivo Gran Premio della Malesia, Schumacher fu il più veloce di tutti ottenendo la pole position, la 150esima partenza al palo per la Scuderia di Maranello.

Ferrari F2001b: 3/4 posteriore

BOLIDE ROSSO La Ferrari F2001b è una variante della F2001 che aveva dominato l’anno precedente, piegando la concorrenza di Mika Hakkinen. Alla fine della stagione 2002, il pilota tedesco si laureò Campione del mondo per la quinta volta, andando così a eguagliare Juan Manuel Fangio. Ferrari F2001b è spinta da un V10 aspirato da 3,0 litri in grado di erogare 825 CV di potenza. Il cambio è un sequenziale da corsa a sette rapporti, mentre il peso complessivo della monoposto è di circa 600 kg. Non c’è dubbio che le Ferrari di F1 guidate da Schumacher siano ormai dei gioielli unici. Lo scorso anno, una F2003 GA è stata venduta per ben 14,87 milioni di dollari.

Ferrari F2001b: dettaglio

PREZZI STELLARI Cifre davvero da capogiro, che rappresentano però un pezzo di storia dell’automobilismo sportivo. Vetture imbattibili che permisero a Schumacher di conquistare 5 mondiali di fila, consentendo al Kaiser di aggiudicarsi 7 corone iridate. Attualmente, solo Lewis Hamilton è l’unico pilota della storia a essere riuscito a realizzare questa impresa. Sotheby's non ha ancora rivelato la base d'asta della F2001b. La cifra verrà comunque svelata il prossimo 16 agosto, in concomitanza con il Concours d’Elegance di Pebble Beach.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 31/07/2023