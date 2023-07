Dentro la fabbrica delle Ferrari: ecco come nascono le Rosse

Se vi piacciono i dietro le quinte, questo video nella fabbrica delle Ferrari fa per voi: è una sorta di visita guidata virtuale tra le linee di montaggio, dove nascono le Rosse di Maranello. Agile la scelta di evitare lunghi parlati per puntare invece su brevi didascalie, che danno le informazioni che servono in modo efficace, puntuale e sintetico: come dovrebbe fare una brava guida turistica. Godetevi questa passeggiata cliccando sul filmato qui sotto, tratto dal canale YouTube di Frame.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/07/2023