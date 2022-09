La Ferrari 250 GTO in un video da contemplazione. Alza il volume!

Una Ferrari 250 GTO si schiarisce la voce al Salon Prive Supercar: uno spettacolo per occhi e orecchie catturato in video

All'evento Salon Prive Supercar, in Inghilterra, una Ferrari 250 GTO del 1962 schiarisce la voce del suo V12, quindi attraversa il paesino di Woodstock: il video da Youtube è quasi da contemplazione, quando ne mostra i dettagli, gli interni, i cornetti di aspirazione cromati che illuminano il vano motore. E il sound è da brividi: alzate il volume!

LA GTO DEL VIDEO VALE 60 MILIONI Quella che vedete, tra l'altro, non è una GTO qualunque, bensì quella con telaio 3387GT, che si dice valga oltre 60 milioni di euro. Come mai? Semplice: questa è stata la seconda GTO mai prodotta e la prima in assoluto a gareggiare. Il debutto in pista è stato alla 12 ore di sebring, nella scuderia di Luigi Chinetti, dove ha conquistato il secondo posto assoluto e il primo di classe nelle mani della coppia formata da Phil Hill e Olivier Gendebien. Il palmares comunque non è ricchissimo avendo collezionato al massimo alcuni secondi posti, due ulteriori vittorie di classe e due vittorie assolute nel 1964, con alla guida Mike Gammino. Più volte riverniciata, ha subito piccoli aggiornamenti tecnici e nel 1999 l'ha guidata anche l'italiano Emanuele Pirro, in occasione del Goodwood Revival Meeting. Beato lui!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/09/2022