Asta record per questa Ferrari 250 GTO. Ecco a quanto è stata venduta

Forse non sarà la Ferrari più costosa in assoluto, ma tra quelle vendute all'asta, questa Ferrari 330 LM / 250 GTO del 1962 di Scaglietti ha fatto il record: 47 milioni di dollari è stato il prezzo di aggiudicazione all'asta di RM Sotheby's dello scorso 13 novembre a New York, che con i diritti d'asta del 10% significa una spesa totale da parte dell'acquirente di 51,7 milioni di dollari (47,74 milioni di euro). E il motivo di un'offerta tanto alta è presto detto. Quella che vedete nelle foto, con il telaio numero 3765, è l'unica GTO Tipo 1962 di fabbrica ad aver corso con la Scuderia Ferrari. È stata schierata ufficialmente dalla Casa alla 24 Ore di Le Mans del 1962 e ha ottenuto una vittoria di classe e un secondo posto assoluto alla 1.000 KM del Nürburgring dello stesso anno: ''Il suo posto nella storia è indiscusso'', ha detto Oliver Barker, presidente di Sotheby's Europe, all'inizio della vendita.

Niente tachimetro: in gara non c'erano limiti da rispettare - Foto di Jeremy Cliff, Courtesy of RM Sotheby's

ANCORA PIÙ COSTOSE Nonostante il record, il prezzo di vendita finale è stato inferiore alle aspettative. Nei giorni precedenti, RM Sotheby’s valutava il valore del veicolo “superiore” a 60 milioni di dollari. Inoltre, non si avvicina nemmeno lontanamente a quello dell’auto più costosa mai venduta all’asta: una Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 che ha guadagnato 142 milioni di dollari nel 2022. In precedenza, la Ferrari più costosa venduta in pubblico era ancora una 250 GTO del 1962, aggiudicata per 48,4 milioni di dollari a un’asta di RM Sotheby’s nel 2018. Più alti i prezzi di scambio nelle vendite private, che in alcuni casi hanno sfiorato i 70 milioni di dollari. Non accontentatevi della nostra gallery: sul sito di RM Sotheby's (al link qui sotto) trovate 127 foto, tra attuali e d'epoca, una più bella dell'altra. E il video dell'arrivo dell'auto a New York.

Fonte: RM Sotheby's

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/11/2023