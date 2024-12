30 anni in Medio Oriente: Ferrari festeggia l'anniversario con la 296 GTB unica

Ferrari celebra il suo 30° anniversario in Medio Oriente e, per festeggiare l'occasione, ha presentato sei speciali 296 GTB in un evento ad Abu Dhabi per ciascuna delle sei nazioni del Golfo. Sebbene sospettiamo che alcuni acquirenti locali avrebbero preferito vedere la Ferrari lanciare versioni speciali della più veloce e potente SF90 Stradale, il marchio italiano ha pensionato l’auto qualche mese fa, il che significa che la SF90 Spider e la 296 GTB/GTS sono le uniche supercar con motore centrale di Maranello, oltre alla nuova hypercar ibrida F80.

Ferrari 296 GTB: 30 anni sul mercato del Medio Oriente, qui la supercar per l'Arabia Saudita

COLORI E ABBINAMENTI ESCLUSIVI Ognuna delle sei 296 GTB presentate negli Emirati Arabi Uniti è stata rifinita con accenti Arabian Golden Sheen (alias bronzo) messi a contrasto con diversi colori della carrozzeria. Forse la più allettante di tutti è la sfumatura Metallic Green realizzata per l'Arabia Saudita. Invece, è dedicata agli Emirati Arabi Uniti la 296 GTB con finitura Pearlescent White che, come le altre, monta un set di cerchi color oro e include una targhetta unica di riconoscimento sul cofano motore. La 296 GTB blu metallizzato è diretta in Oman, mentre quella destinata al Qatar è dipinta in una profonda tonalità di marrone. L'unica auto nera metallizzata è stata dedicata al Bahrein, mentre quella marrone dorato è stata costruita per il Kuwait.

Ferrari 296 GTB: la supercar dedicata al KuwaitINTERNI TAILOR MADESono stati apportati diversi ritocchi su misura agli interni delle sei supercar del Cavallino Rampante. Innanzitutto, ognuna di esse ha l’abitacolo rivestito quasi del tutto in pelle Beige Honolulu con accenti in Gold Metallic, sedili con cuciture a diamante e loghi del Cavallino Rampante con fili dorati sui poggiatesta. Ad aggiungere lusso alle sei sportive italiane troviamo anche i vani portabagagli anteriori rivestiti in pelle. Ferrari non ha ancora dichiarato se questi esemplari unici saranno venduti a clienti privati ​​o se saranno le filiali locali ad aggiudicarsele per poi decidere come gestirli.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2024