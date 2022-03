Se ti sei perso Ibra in pista su Ferrari 296 GTB. Il backstage

Pallone e motori, due passioni che vanno a braccetto. Chi sceglie un basso profilo (vedi tale Roberto Baggio da Vicenza), chi invece non fa mistero di amare il brivido della velocità anche su quattro ruote, oltre che su due gambe. Zlatan Ibrahimovic è un autoproclamato ''petrolhead'' e il suo garage è lì a testimoniarlo. Un compleanno, un'auto nuova, e non auto qualsiasi, ovvio. L'elenco comprende una Ferrari SF90 Stradale Spider, una Ferrari Monza SP2, una Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Quattro ruote, ma anche due: Ibra ha un debole per le Harley-Davidson V-Rod. Ma Ferrari è Ferrari. E un invito a Maranello, con due assi come Charles Leclerc e Carlos Sainz jr a fare gli onori di casa, come rifiutarlo?

VEDI ANCHE

COLLISIONI TRA PIANETI I giorni scorsi, la stella del Milan ha visto esaudire il proprio desiderio di incontrare la crema del team Ferrari di Formula 1 e di assaggiare una manciata di Rosse stradali sul circuito di Fiorano. Se ti sei perso lo speciale andato in onda su Sky Sport lunedì 28 marzo, clicca Play qui sotto per sapere com'è andata (ah, se si disattiva la funzione di riproduzione automatica, passa alla visualizzazione su YouTube). Nel frattempo, ti anticipiamo come la visita è iniziata. Cioè male, con Ibra che regala al team principal Mattia Binotto - fan dell'Inter - la maglia del Milan con il suo nome. Va meglio con Sainz jr.

CAVALLI DI RAZZA Fedi calcistiche a parte, la visita dello svedese si svolge all'insegna della reciproca simpatia, oltre che del brivido del pilotaggio al limite. Qualche ''hot lap'' su nuova 296 GTB come passeggero, qualche tornata anche in veste di driver: un po' come il nostro Alessandro, che 296 GTB l'ha provata ancora prima di Ibra. Poteva infine mancare, un ''guascone'' come Zlatan, di fare parallelismi... interdisciplinari? ''Quando compri Ibrahimovic, compri una Ferrari''. Vai tu a dimostrare il contrario.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/03/2022