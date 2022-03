Da catorcio a fuoriserie in 20 minuti: la Ferrari 488 rinasce in video

Volete vedere com'è fatta davvero una Ferrari sottopelle? Niente di meglio di un video come questo, in cui una Ferrari 488 incidentata viene riparata: un video velocizzato, si intende, in cui l'auto passa da catorcio a fuoriserie in 20 minuti, grazie all'impegno dei meccanici della californiana LCN Collision.

PIÙ DI QUEL CHE SEMBRA Le condizioni dell'auto all'inizio del video sono gravi ma non disperate. L'incidente le ha portato via tutto il frontale, ma le ruote con relative sospensioni sembrano in ordine. A bordo gli airbag sono scoppiati e il vetro è rotto, ma il motore si accende e l'auto sale sulla bisarca sulle sue ruote: si può salvare. Anche se le parti da sostituire sono tantissime: molte più di quante possa sembrare all'inizio.

La Ferrari 488 dopo le riparazioni

PERFETTA O QUASI Inizia così il lavoro di ripristino, con la ricostruzione del frontale e degli interni, e la sostituzione di molti pannelli anche sulle fiancate e in coda. Per concludere con una riverniciatura totale. Unica nota stonata, nelle fase finali del video si nota un particolare... che lascio a voi scoprire. Ditemi la vostra: se non lo sapeste dal principio, direste mai che l'auto riparata ha subito un incidente? Da cosa lo capite? Vi fidereste mai a comprarla?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/03/2022