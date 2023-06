Ferrari 296 GTB: la supercar di Maranello brucia i cordoli del Nürburgring. Il video

Che la Ferrari 296 GTB sia un’auto dalle prestazioni eccezionali ve lo abbiamo messo nero su bianco quando abbiamo avuto l’occasione di provarla anche in pista. Una macchina capace di regalare emozioni a mille al (fortunato) guidatore di tutti i giorni come al pilota smaliziato. E la berlinetta di Maranello non perde occasione di dimostrarlo, per esempio stampando un giro da paura sul mitico tracciato del Nürburgring. Il tempo record, pensate, è stato completato in meno di sette minuti, solo 14 auto sono state in grado di portarlo a termine con questo crono e possono dimostrarlo.

Ferrari 296 GTB: il giro al Nurburgring dall'abitacolo della supercar italianaPIÙ VELOCE DELLA 488 PISTA La supercar ibrida diventa così la prima Ferrari di serie a unirsi all’élite delle auto di produzione capaci di coprire il tracciato in un tempo così buono. L'impressionante risultato è stato ottenuto da Christian Gebhardt del magazine Sport Auto, noto per la sua esperienza sulla Nordschleife. Gebhardt ha ottenuto un impressionante tempo sul giro di 6:58.70 con una 296 GTB Assetto Fiorano e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Il tempo è circa 1,3 secondi più basso di quanto sia riuscito a fare lo stesso pilota in precedenza con la Ferrari 488 Pista, che nel 2019 ha mancato per pochi decimi l’accesso al club dei “meno-sette” (minuti). Il tempo ci dice che la 296 GTB è 0,5 secondi più lenta della Porsche 911 GT2 RS, che Gebhart ha guidato in pista nel 2018, ma è circa un secondo più veloce della Lamborghini Aventador SV LP750-4. Godiamoci il video onboard e poi ne riparliamo.

POCHE OCCASIONI PER FARE IL TEMPO Tuttavia, nonostante la sua vincente storia nel motorsport, Ferrari non è abituata a impegnare i suoi modelli in questo genere di prove in pista, il che significa che non esiste il tempo sul giro, per esempio, della SF90 Stradale, che potrebbe oggettivamente andare più veloce della 296 GTB con motore V6 ibrido. Anche se con due cilindri in meno rispetto alla SF90, la GTB non è ferma sulle ruote, tutt’altro. Grazie al suo sistema ibrido, eroga la bellezza di 830 CV. Ciò permette all’auto di scattare sullo 0-100 km/h in soli 2,9 secondi e a raggiungere una velocità massima di 330 km/h.

Ferrari 296 GTB: il team festeggia l'ottimo risultato ottenuto con la berlinettaALLESTIMENTO ULTRA PERFORMANTE E con il pacchetto Assetto Fiorano che aggiunge ammortizzatori speciali, parti della carrozzeria in carbonio, un lunotto in materiale composito e pneumatici Michelin track oriented. Quelle modifiche equivalgono a un risparmio di peso di 12 kg. Altri 7 kg possono essere “limati” montando ruote in fibra di carbonio, che sembrano essere presenti sulla 296 GTB della prova. Non sorprende, quindi, che la berlinetta plug-in sia in grado di segnare un giro straordinario fra i cordoli di uno dei tracciati più famosi al mondo. Speriamo solo che questo incoraggi la Ferrari a mandare più auto sul leggendario circuito tedesco.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/06/2023