Kalle Rovanpera e Toyota GR Corolla sfidano in drifting Ferrari F40 e altre supercar (video)

Kalle Rovanpera in uno show di drifting by Red Bull fra Toyota GR Corolla, Ferrari F40 e altre supercar, una celebrazione della cultura automobilistica giapponese

Non solo il team di produzione dei contenuti della Red Bull Motorsports ha un po' di tempo (e denaro) a disposizione, ma i suoi contatti nel mondo delle corse sono eccezionali quanto i piazzamenti sul podio del team.

Red Bull drifting: il monte Iwaki in Giappone e la Tsugaru Iwaki Skyline con 69 curve

Un esempio recente è una… lettera d'amore al drifting con protagonista il campione WRC Kalle Rovanperä, la sua Toyota GR Corolla e una lunga lista di agguerriti sfidanti. Questo evento ha unito tradizione, passione per le auto e adrenalina pura, mettendo in risalto alcune delle auto sportive più iconiche del mondo. Guardiamo insieme le immagini ad alto tasso di emozioni, poi ne parliamo.

Per la fida di drifting una location da sogno

Avete riconosciuto la location? Siamo in Giappone e il monte Iwaki a nord dell’isola di Honshu, con la sua altezza di oltre 1.620 metri, è stato il palcoscenico ideale per la sfida. La strada a pedaggio Tsugaru Iwaki Skyline, con i suoi 69 tornanti e una pendenza del 10%, ha reso il percorso ancora più emozionante.

Il talentuoso Kalle Rovanperä, ha messo in scena una performance di drifting impeccabile, sfruttando al massimo la sua Toyota GR Corolla. L'auto, progettata per unire potenza e maneggevolezza, è stata l'assoluta protagonista di manovre che sfidano la fisica.

Red Bull drifting: l'inesguimento fra supercar nei boschi in Giappone

Lo spettacolo non si è fermato alla Toyota GR Corolla. La Liberty Walk Ferrari F40 guidata dal fondatore stesso di Liberty Walk, Wataru Kato, ha regalato emozioni uniche.

A fianco della leggendaria supercar italiana, la Nissan Skyline e la 180SX hanno rappresentato l’eredità giapponese nel drifting, dimostrando ancora una volta la loro versatilità su ogni tipo di tracciato.

Red Bull drifting: la Toyota GR Corolla supera la Lamborghini Aventador

Nella sfida anche il V12 Lamborghini

Non è mancata la spettacolarità della Lamborghini Aventador, che con il suo motore V12 ha portato l’adrenalina della sua potenza brutale all’evento. Insieme a una Toyota Chaser e a una Mark II modificate, queste vetture hanno dato vita a uno show ad alto numero di ottani, dove ogni sfida sembrava impossibile da superare.

Red Bull drifting: una sfida che sembrava impossibile è diventata realtà

La Porsche 911/997 ha arricchito il quadro con la sua ineguagliabile dinamica di guida. La sua presenza ha testimoniato come auto europee di alta gamma possano integrarsi perfettamente nella cultura del drifting giapponese, nota per il mix di stile e performance.

Rovanperä affronta anche il campione Max Orido al volante di una Toyota GR86 in un testa a testa al cardiopalma. Il pilota WRC viene braccato in un inseguimento ad alta tensione, concluso con uno spettacolare finale notturno tra donut spettacolari, fumo di pneumatici e manovre mozzafiato.

Red Bull drifting: emozione e adrenalina anche nel buio della notte

Gomme fumanti contro un cartone animato

E come ciliegina sulla torta, la comparsa di una misteriosa Toyota AE86 guidata da Takumi Fujiwara in piena forma animata aggiunge un tocco nostalgico e unico. La gara in discesa tra Rovanperä e il celebre personaggio, che sembra vere la meglio, rappresenta un omaggio alla cultura pop e al mondo del motorsport.

Red Bull drifting: l'ultima sfida contro Takumi Fujiwara in versione cartone animato

Ma è possibile perdere la sfida contro un cartone animato? Certo che no! Questa è una storia di amore, passione e amicizia; infatti, le due Toyota alla fine si affiancano e chiudono il contest appaiate quasi... mano nella mano.

Tutto organizzato alla perfezione da Red Bull? Assolutamente si. Divertente? Altroché. Per gli appassionati di drift e rally è un ottimo modo per trascorrere sette minuti abbondanti davanti allo schermo, voi cosa ne dite?

Red Bull drifting: la Toyota AE86 per l'ultimo contest in discesa

L’esibizione di Kalle Rovanperä e Red Bull in Giappone ha dimostrato come il drifting sia molto più di una semplice tecnica di guida: è una forma d’arte che unisce automobilismo, cultura e passione. Grazie alla Toyota GR Corolla, alla Ferrari F40, alla Nissan Skyline, alla Lamborghini Aventador e alla Porsche 911/997, lo spettacolo ha regalato un mix esplosivo di emozioni e adrenalina. Un evento che ha reso onore alla cultura del drifting e ha portato la passione per le auto a un livello superiore.

VEDI ANCHE

Le auto della sfida

Toyota GR Corolla

Ferrari F40

Lamborghini Aventador

Nissan Skyline

Toyota GR86

Porsche 911/997

Toyota Chaser

Toyota AE86

Toyota GR Yaris

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2025