Max Orido, campione di drift, vince la gara di frenata in retromarcia. Così...

Video: Max Orido, campione di drift, stravince la gara di frenata in retromarcia ispirata all'esame per la patente in Gran Turismo

Si fa chiamare ''Max'', ma il suo vero nome è Manabu Orido ed è un pilota giapponese molto noto per la sua carriera in Formula Drift, per la partecipazione ai video di Best Motoring accanto al leggendario Drift King Keiichi Tsuchiya e per avere conquistato due volte la corona di campione Super GT. Quest'anno, all'All-Japan 4A-G Festival, si è cimentato in una gara un po' diversa dal solito, molto simile a uno dei test che bisogna superare in Gran Turismo per ottenere la patente: una gara di frenata in retromarcia, o Back Stop Championship, come hanno preferito battezzarla gli organizzatori del festival. Il risultato? Ha stravinto, con una performance che potete apprezzare per intero solo guardando il video qui sotto, tratto dalla pagina che il campione ha su Twitter/X.

LE REGOLE DEL GIOCO Il 4A-G Festival è una celebrazione di tutte le auto alimentate dal motore a quattro cilindri in linea, dalla Toyota Corolla AE86 alla Toyota MR2 e molte altre. La gara del Back Stop Championship consiste nell'accelerare al massimo in retromarcia e frenare giusto in tempo per avvicinarsi il più possibile a un cono, senza però poterlo toccare o abbattere. Tutti i concorrenti si sono sfidati al volante della stessa Toyota MR2 turbo di prima generazione e si dice che Orido, tra lo stupore generale, sia arrivato a un solo centimetro dall'ostacolo: impossibile batterlo. Un altro trofeo da esporre nella sua già affollata bacheca.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/07/2024