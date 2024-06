La rivincita della Multipla in video: guarda che drift!

Un preparatore francese ha trasformato la Fiat Multipla in un mostro da drifting: guardala nel video in pista

Il brutto anatroccolo è diventato un cigno? No. Però è diventato un mostro da drifting. Guardate come i francesi del canale Quartier General Du Troll hanno stravolto la nostra Fiat Multipla per liberarne tutto il potenziale inespresso. Il video delle prime tornate in pista, in mezzo alle auto da drifting ''regolari'', lo potete guardare qui sotto: abbiamo deciso di farlo partire dal momento topico, in cui l'auto da corsa si ritrova affiancata a quella di serie sulla pit-lane del circuito. Ma se masticate bene il francese potete tirare a sinistra il cursore della riproduzione e godervi un po' di succosi dettagli della costruzione del... mostro.

CHI C'È DIETRO Quartier General Du Troll è ''la pagina ufficiale del preparatore Jacky Tuning, della Fiat Multipla e della parodia dell'automobile'', si legge nella descrizione su YouTube. ''Qui non ci prendiamo sul serio, questa pagina è delirante'', prosegue. Ma la goliardata del Troll, qui, ha dato vita a qualcosa di epico, che rende giustizia a un modello d'auto tanto bistrattato per il design quanto iconico e pieno di qualità. Il genio incompreso della Multipla ha finalmente avuto la sua rivincita.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/06/2024