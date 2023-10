Un quarto di secolo e non sentirlo: Fiat Multipla festeggia con l'esclusiva 6x6

Impossibile dimenticarla. Inutile che ci proviate. Siamo sicuri: tutti voi vi ricordate della Fiat Multipla. E indovinate? Sono già trascorsi 25 anni da quando fece la sua prima comparsa al Salone Internazionale di Francoforte nell'autunno del 1997. Una vettura unica nel suo genere, che suscitò curiosità e interesse sia tra il pubblico sia tra gli addetti ai lavori. Un'auto che ha realmente segnato un momento storico per il design e la creatività italiana in campo automobilistico. Per celebrare questo importante anniversario, l'ente Heritage di Stellantis sta creando un'edizione speciale denominata Fiat Multipla 6x6, destinata a diventare un vero e proprio pezzo da collezione. Il creatore di questa nuova edizione è Roberto Giolito, noto come il ''papà'' della Multipla e attuale responsabile di Stellantis Heritage per Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. L'ispirazione per questo progetto proviene dai sei personaggi buffi che Giolito creò nel 1998 per rappresentare la vita a bordo della Multipla in modo simpatico e anticonvenzionale. In piena linea con il tono dirompente della prima Multipla.

Ecco la livrea per la Multipla 6X6

SEI PERSONAGGI (NON) IN CERCA D'AUTORE Questi sei personaggi, ciascuno con il proprio modo unico di intepretare l'esperienza di guida, tornano ora a rivivere sia dentro sia fuori dalla prima Multipla da collezione. Questo omaggio in perfetto stile Multipla celebra un modello che, nonostante siano passati 25 anni dal suo lancio, continua a intrigare il mondo dell'auto e a suscitare dibattito attorno al suo progetto (geniale o bizzarro?). Attualmente in fase di lavorazione, la Multipla 6x6 sarà esposta al Milano Auto Classica dal 17 al 19 novembre, per poi essere venduta a un appassionato collezionista. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il team Heritage tramite il sito web ufficiale o visitarli di persona al Auto e Moto d'Epoca, che si terrà a Bologna dal 26 al 29 ottobre.

I sei personaggi in ''azione''

S'ISPIRA AL PASSATO La Multipla 6x6, basata su un modello del 1998, presenta una livrea Turchese Bio, un colore che richiama gli spazi aperti e il mare. Questo colore fa da sfondo per i sei personaggi disegnati da Giolito, che sono applicati sul cofano e sulle fiancate. La finitura in Grigio Bianco delle modanature, delle ruote e dei paraurti aggiunge un tocco di eleganza alla carrozzeria blu. All'interno, il tessuto blu scuro è abbinato ai pannelli delle porte in grigio-bianco, e i sedili ospitano i singoli personaggi creati da Giolito nel 1998. Questi personaggi, tra cui un avventuriero, un bambino pilota, una signora attraente, un uomo elegante, un frate e un giovane ribelle degli anni Settanta, rappresentano diverse prospettive sulla vita a bordo della Multipla. Ognuno di loro è incastonato nella configurazione dell'auto, creando un design sicuramente dal forte fascino.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 19/10/2023