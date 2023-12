Il drifting con le auto radiocomandate sembra vero con il cameracar

Al giorno d'oggi è possibile radiocomandare praticamente di tutto, dagli insetti giocattolo ai droni militari, e certo le competizioni di drifting con le auto RC non sono una novità. Un'idea innovativa, però, è come riprendere queste gare in modo che sembrino più vere e spettacolari che mai e l'ultima trovata è realizzare un veicolo attrezzato per il cameracar in miniatura, proprio come quelli che si usano nel cinema. Guardate il video qui sotto, pubblicato sul canale YouTube di kpopRC!

COME SI FA Nel video qui sopra, oltre a moltissime sequenze davvero spettacolari, viene mostrato nel dettaglio come è stata realizzata l'auto delle riprese, passando da un design a braccio fisso a uno radiocomandato, con l'aiuto di alcuni servo-motori e una struttura realizzata tramite stampa 3D. Il tutto, sapientemente missato con contributi realizzati a bordo delle auto e con un'ulteriore action camera montata su uno spazzolone per i pavimenti, ha permesso la realizzazione di sequenze molto verosimili. Mancano, è vero, un po' di fumo dalle ruote e... fan più piccoli a bordo pista per rendere il tutto più credibile. Ma il risultato è appassionante. E c'è chi riprese d'azione stile Hollywood le ha fatte con modellini fermi: guardate qui!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/12/2023