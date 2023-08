Max Verstappen impara la nobile arte del drift, guarda che talento! (video)

La grande famiglia Red Bull abbraccia una infinità di specialità sportive e campioni, ma la stella più luminosa, oggi, è quella di Max Verstappen. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno è un talento nato e sta dimostrando tutto il suo valore anche quest’anno apprestandosi a vincere a mani basse il terzo titolo consecutivo a bordo della sua formidabile monoposto RB 19. Detto ciò, far parte di questa famiglia ha diversi vantaggi e per il nostro “olandese volante”, questo include alcune lezioni di teoria e pratica su come viaggiare sempre con la macchina “a bandiera”. Infatti, Max è andato a trovare il pilota neozelandese di drift Mad Mike Whiddett, che lo ha iniziato alla nobile arte del traverso a bordo della sua iconica MADBUL, l’auto che Mike non aveva mai lasciato a nessun altro prima che venisse girato questo adrenalinico e divertente video che vedrete alla fine.

Il drift di Max Verstappen: il campione olandese a scuola di traversi

UN'AUTO SPECIALE SU MISURA PER L'OCCASIONE Mad Mike è un grande fan delle Mazda e dei motori rotativi Wankel. Per le sue imprese sportive da funambolo usa una Mazda3 su misura con 1.400 CV costruita per partecipare alla Pikes Peak all'inizio di quest'anno. Poi, possiede diverse RX-7, una RX-8 e anche una MX-5 elaborata. Ma per insegnare a Verstappen come “driftare”, Mike ha portato la sua Mazda RX-7 MADBUL del 1992. L’auto ha circa 600 CV e ha vinto numerosi campionati. Non c'è Abs, nessun controllo di trazione e nessun controllo di stabilità. È stata costruita per lasciare a Mike il compito di bruciare pneumatici a valanghe ed è probabilmente l'auto da drift più usata al mondo.

Il drift di Max Verstappen: lezioni teoriche con il pilota specialista Mad Mike WhiddettUN PO’ DI APPRENDISTATO ANCHE PER IL CAMPIONE F1 Max ha dovuto prima fare i conti con la frizione e il rigido cambio sequenziale, che richiedevano entrambi molta forza. L'altra cosa su cui Max ha dovuto adattarsi è stato il fatto che i motori rotativi preferiscono girare forte e ad alti regimi, e non c'è posto per la simpatia meccanica nel MADBUL. Mad Mike e Verstappen iniziano con alcuni “donut” attorno a una piramide gonfiabile, e sebbene il primo tentativo sia già un buon risultato, il successivo è quasi impeccabile. Una volta che Verstappen ha percepito il trasferimento di carico sotto il suo fondoschiena, ha saputo controllare la macchina senza problemi. Se non è talento puro questo…

Il drift di Max Versatappen: la Mazda RX-7 MADBUL dominata dal talentuoso olandesePENDOLO PERFETTO E ULTIMA PROVA A… SORPRESA Quindi, si passa su un altro percorso dal coefficiente di difficoltà più elevato per verificare la capacità di Verstappen di effettuare dei rapidi cambi di traiettoria sempre con l’auto di traverso. Qui, mantenere l'angolo di sterzo è importante tanto quanto lo slancio e Max dimostra ancora una volta tutta la sua abilità. Infine, c’è una terza sfida da superare per il campione olandese. Lasciamo a voi la visione per non rovinarvi la sorpresa e vi diciamo solamente che c’entra anche il Team Principal di Red Bull F1 Christian Horner.... Comunque, divertimento assicurato per tutti!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/08/2023