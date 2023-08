F1, Max Verstappen si schiera contro l'abolizione delle termocoperte

Deve aver tirato un bel sospiro di sollievo Max Verstappen, quando nel weekend del GP del Belgio a Spa la F1 Commission ha deciso di rimandare di almeno un anno l’abolizione delle termocoperte. Una misura a cui la Pirelli sta lavorando da tempo – anche per andare incontro alle esigenze ambientaliste della Formula 1, che ha nel mirino l’obiettivo di azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030 – ma che non sembra soddisfare i piloti, che invece parlano di questioni di sicurezza dietro alla necessità di mantenere il preriscaldamento dei pneumatici nei weekend di gara. E proprio il campione del mondo di casa Red Bull si è mostrato tra i più appassionati difensori delle termocoperte…

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: Max Verstappen (Red Bull) festeggia la pole position con il ''ruotino'' donato dalla Pirelli

MAX VUOLE LE TERMOCOPERTE Riscaldare le gomme prima di scendere in pista ha degli effetti benefici sul grip, visto che le mescole hanno una finestra di temperatura all’interno della quale rendono al meglio, mentre si deteriorano in fretta se troppo calde o non garantiscono il grip minimo necessario se troppo fredde. Motivi sufficienti per non abolire le termocoperte secondo Verstappen, visto che eventuali mescole ideate per funzionare a temperature più basse comunque sarebbero poco efficaci e resistenti con le alte temperature. “Non credo che dovremmo andare in quella direzione – ha spiegato Max, citato dai colleghi di RacingNews365 – perché sarebbe estremamente complicato. Le persone probabilmente non capiscono quanto sia difficile guidare una macchina con mille cavalli fuori dai box, specie quando l’asfalto è un po’ scivoloso”.

Pneumatici di Formula 1 all'interno delle termocoperte

GOMME COME CHEWING-GUM “Non è necessario – ha proseguito – e non credo che le termocoperte sprechino troppa energia. Penso, anzi, che i condizionatori ne usino di più, se consideriamo tutti quelli che vengono accesi nell’intero paddock. Certo, è possibile che vengano progettate gomme che lavorino sin da subito, ma poi dovrebbero livellare verso il basso le finestre di funzionamento e, una volta raggiunte temperature più alte, allora diventerebbero come chewing-gum con le pressioni alle stelle. E poi non penso neanche che le corse sarebbero più divertenti. Anzi, nel giro di uscita dopo il pit-stop avremmo molti piloti in difficoltà per scaldare le gomme e sembrerebbe tutto davvero ridicolo. Lasciare i box con delle gomme già calde è fantastico e non credo che dovremmo cambiare questa cosa”.

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: gomme Pirelli Soft nel box Alpine

IL PRECEDENTE NEL WEC Un primo esperimento recente è stato effettuato dal Mondiale Wec nel 2023, che però è tornato a usare le termocoperte alla 24 Ore di Le Mans dopo che, durante la 6 Ore di Spa disputata con la pioggia e temperature molto basse, si erano verificati svariati incidenti a causa delle gomme troppo fredde dopo il pit-stop. Quanto alla Formula 1, già da quest’anno sono a disposizione dei piloti delle Pirelli Full Wet in grado di funzionare senza termocoperte, mentre per le slick le squadre hanno scelto di continuare i test e di rimandare di almeno un anno (quindi di introdurre la novità non prima del 2025) l’eventuale decisione di abolire le termocoperte. Nel 2022, inoltre, la temperatura massima consentita era stata ridotta da 100 a 70 gradi.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/08/2023