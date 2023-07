I team si oppongono, rinviata al 2025 l'abolizione delle termocoperte

La Formula 1 ha tentato senza successo di vietare l'uso delle termocoperte dopo che le squadre hanno votato contro il divieto. L'obiettivo dei vertici del massimo campionato era quello di ridurre il trasporto di merci in giro per il mondo, il consumo di energia e le emissioni di carbonio durante i weekend di gara, con il fine di rimanere al passo con quel progetto che vorrebbe ridotte a zero le emissioni di carbonio entro il 2030. Tuttavia, diversi piloti hanno sollevato preoccupazioni per le implicazioni sulla sicurezza nel caso di un divieto delle termocoperte per le gomme. Dopo aver testato nel corso degli ultimi GP le gomme che Pirelli sta sviluppando, alcuni piloti hanno avvertito che le modifiche apportate per consentirne l'uso senza le coperte riscaldanti porterebbero a pressioni e temperature di esercizio più elevate, con un possibile effetto negativo sulle gare.

PIRELLI NON C'ENTRA E così, F1 e FIA dopo una riunione della F1 Commission oggi a Spa Fracorchamps, ha confermato che il divieto non andrà avanti e che dunque l'abolizione delle termocoperte è temporaneamente spostata dal 2024 al 2025. Pirelli, fornitore ufficiale di pneumatici del massimo campionato, ha anche introdotto pneumatici per pioggia e intermedie progettati per essere utilizzati senza preriscaldamento, in questo caso si continuerà però a utilizzarli. La FIA ha dichiarato in una nota che i pneumatici di Pirelli avevano raggiunto ''le specifiche richieste'' senza fornire ufficialmente una motivazione sul perché sia stata presa la decisione di posticipare il divieto.

IL COMUNICATO ''Coerentemente con gli obiettivi futuri di sostenibilità ambientale e risparmio dei costi dello sport, è stata presa in considerazione l'opzione di eliminare l'uso delle coperte riscaldanti per le gomme, e la campagna di test sugli pneumatici Pirelli del 2023 si è concentrata quasi interamente su questo obiettivo, con espansione delle giornate di test dedicate a test senza coperte riscaldanti'' - si legge nella nota - ''I risultati dei test finora effettuati mostrano che il cambiamento può essere implementato secondo le specifiche richieste per il 2024, tuttavia è stata presa la decisione di posticipare l'introduzione del divieto delle coperte riscaldanti per le gomme asciutte nel 2024 e di continuare questa discussione e ulteriori test fino al 2025. Continuerà l'ulteriore analisi per altre potenziali modifiche future al regolamento che possano migliorare la sostenibilità ambientale dello sport''.

ALTRE CATEGORIE Questo è l'ultimo di una serie di tentativi falliti da parte di F1 di vietare l'uso delle termocoperte per le gomme, che sono proibite in molte altre serie di motorsport di alto livello, inclusa l'IndyCar. Storicamente, i precedenti tentativi di divieto non hanno ottenuto il sostegno necessario già nel 2008, 2014 e 2018 e sono finiti tutti con un nulla di fatto. Anche la FIA ha avuto difficoltà a vietare l'uso delle coperte riscaldanti in altre serie. Un divieto è stato introdotto nel Campionato del Mondo Endurance di quest'anno, ma è stato temporaneamente revocato per le 24 Ore di Le Mans a seguito di una serie di incidenti ed è stato poi ripristinato per il round successivo a Monza.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/07/2023