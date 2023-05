Ferrari, Coletta: "Serve riflessione seria sul divieto alle termocoperte"

GOMME FREDDE Quello che molti temevano si è palesato in tutta la sua evidenza alla 6 ore di Spa. Sabato scorso, in occasione della terza tappa del FIA World Endurance Championship, le temperature bassissime delle Ardenne e la pioggia hanno portato all'attenzione tutte le criticità legate al divieto - imposto quest'anno - dell'uso delle termocoperte. La scelta si dice sia stata fatta per ridurre le spese ed impattare meno sull'ambiente, ma i numerosi testacoda visti durante i primi giri di ricognizione e l'uscita di pista di Antonio Fuoco appena lasciata la corsia box hanno spostato il tema sul lato della sicurezza.

FERRARI KO Pesa tantissimo, soprattutto per un grande costruttore come Ferrari, in termini di budget e di immagine la perdita appena dopo metà gara di una vettura. Le prime tre gare nel mondiale del Cavallino nella categoria di riferimento dopo gli anni vincenti nella categoria GTE-Pro sono state tuttavia positive, con il marchio italiano che si è inserito appena dietro alle Toyota precedendo così i rivali diretti Porsche, Cadillac e Peugeot. Ma alla vigilia di una gara importante e prestigiosa - soprattutto quest'anno che ne ricorre il centenario - come la 24 ore di Le Mans molti si sono detti preoccupati proprio per le situazioni climatiche che potrebbero essere molto simili a quanto visto in Belgio.

LE PAROLE DI COLETTA ''Partendo dal presupposto che le regole sono uguali per tutti e che le rispettiamo - ha dichiarato a fine gara Antonello Coletta, responsabile del reparto Competizioni GT della Ferrari - credo sia necessario riflettere sul divieto di utilizzare le termocoperte. È opinione comune nel paddock e tra gli addetti ai lavori, per non parlare dei piloti, che questa situazione sia diventata pericolosa. A Spa ci sono stati molti incidenti ed episodi al limite, agevolati dalle temperature rigide e dalla variabilità meteo, ed è il momento di fare una riflessione molto seria sul tema, perché ha implicazioni importanti sul fronte della sicurezza. Siamo alla vigilia di una gara decisiva come la 24 Ore di Le Mans dove, durante la notte, le temperature sono basse e le velocità raggiunte molto alte. Non è un tema che riguarda solo noi, gli incidenti hanno coinvolto vetture diverse, di classi diverse, guidate in quel momento da piloti professionisti così come da gentleman drivers e questa situazione era stata già ipotizzata in tempi non sospetti''.

Pubblicato da Marco Borgo, 01/05/2023