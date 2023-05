Deroga a Le Mans sul divieto di riscaldare gli pneumatici

DIETROFRONT Dopo quanto visto nella scorsa 6 ore di Spa, terza tappa del FIA World Endurance Championship caratterizzata da diversi incidenti ed uscite di piste causate dalle temperature rigide, si è deciso di ritornare sui propri passi. Il divieto di riscaldare le gomme ai box prima di montarle in vettura è stato infatti sospeso per la prossima 24 ore di Le Mans, gara notoriamente caratterizzata da temperature basse nella notte e il rischio di acquazzoni estivi.

ACCORDO FIA-ACO Il comunicato dello staff che organizza mondiale endurance e 24 ore di Le Mans ha parlato di un'attenta analisi tra FIA ed ACO Le Mans congiuntamente con i due fornitori di pneumatici, Michelin per la classe Hypercar e GTE, e Goodyear per LMP2. Il risultato è stata la deroga al divieto di riscaldare le gomme ai box che sarà valido solamente per la 24 ore. Nell'endurance, diversamente da altri campionati, non si usano le classiche termocoperte ma una sorta di ''gazebi'' posti nel retro box nei quali viene immessa aria calda tramite soffiatori motorizzati i quali torneranno a fare la loro comparsa nel paddock.

Pubblicato da Marco Borgo, 13/05/2023