Come rendere più emozionante il drifting? Passando sotto un rimorchio

Non è la solita Pikes Peak, ma un evento di drifting al vicino International Raceway: il tracciato passa sotto un bilico. Il video

D'accordo, non è un vero e proprio stunt, perché il rimorchio è fermo ed è solo questione di centimetri farci passare sotto un'auto. Non di meno vedere tante auto da drifting passarci sotto di traverso aggiunge certo qualcosa alla spettacolarità dell'evento. Parlo del Drift Carnival al Pikes Peak International Raceway: qui sotto un ottimo video dal canale YouTube di Hammer FPV.

LE MACCHININE COLORATE All'evento hanno partecipato auto americane, giapponesi e improbabili europee. Ed ecco che una accanto all'altra guidavano di traverso a ruote fumanti Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Nissan 240SX e 350Z, Mazda RX-7, Lexus SC 300 e BMW: persino con station wagon, come nel caso della BMW E46 Serie 3 Touring. Non è mancato qualche brivido quando un drone per le riprese si è avvicinato troppo a una delle auto, scoprendo a sue spese chi ha la carrozzeria più resistente. L'evento era competitivo e il vincitore Mike Pollard, su Nissan 240SX, si è portato a casa il premio di 5.000 dollari.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/06/2023