Drift in moto: la sfida maschi contro femmine in video

Rok Bagoros e Sarah Lezito, due famosi stunt riders, si sfidano in una gara di drifting in moto. Il video della sfida

Certe sfide hanno il sapore delle cose antiche: come il Mondo forse no, ma almeno fino all'asilo ci arriviamo. Fatto sta che il famoso stunt rider Rok Bagoros ha pensato bene di riproporre il confronto maschi contro femmine, proponendo alla collega Sarah Lezito una gara di drift in moto, al meglio delle cinque prove. Qui sotto il video che documenta l'evento e vi anticipo che qualcuno ne uscirà con le ossa rotte (metaforicamente).

VEDI ANCHE

NIENTE SPOILER Entrambi molto attivi sui social, almeno in fatto di popolarità, Roc Bagoros parte avvantaggiato con 1,31 milioni di iscritti al suo canale YouTube, mentre Sarah Lezito si ferma a 448.000 iscritti. La francese recupera qualche punto su Instagram, dove ha 636.000 follower contro i 337.000 dello sloveno, unico freestyler ufficiale KTM. La Lezito stravince su Facebook, con 3,1 milioni di follower contro i 900.000 scarsi di Bagoros. D'altra parte, Sarah (che abbiamo visto alle prese con l'esame per la patente) è la stunt rider che ha impersonato Scarlett Johansson nelle acrobazie in moto di Avengers: Age of Ultron: una bella spinta per la celebrità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/06/2023