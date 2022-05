Stunt riding: il video da 17 milioni di clic

Se non foste tra i 17 milioni di spettatori che l'hanno già guardato, vi proponiamo la routine del vincitore allo Stunt Riding World Championship 2019. Il campione è stato quello che viene definito ''il pilota più esperto e più titolato dei nostri tempi'': Marcin Glowacki, in sella alla sua Kawasaki ZX636. Al di là dei tecnicismi sulla scelta degli esercizi, Marcin si distingue per la densità degli stessi all'interno della sua esibizione. Guardate il video qui sotto, ne vale la pena!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/05/2022