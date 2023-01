La campionessa del mondo di stunt all'esame per la patente

Sarah Lezito, campionessa mondiale di stunt in moto, partecipa a una candid camera in cui si sottopone all'esame per la patente

Certe candid camera sono più gustose di altre. Questa, con Sarah Lezito che si finge apprendista all'esame per la patente della moto, è assolutamente deliziosa. Per chi finora avesse vissuto su Saturno, la Lezito ha vinto il campionato del mondo di stunt in moto nella specialità Sportbike Freestyle. Pensate che il famigerato percorso a otto la possa mettere in difficoltà? Guardate il video.

STELLA DEL CINEMA Francese, classe '92, Sarah ha una seconda carriera nel cinema. Infatti si è calata nei panni di Black Widow per fare da controfigura a Scarlett Johansson nelle scene in moto dei film degli Avengers. Più di recente ha impersonato la Cat Woman di Zoe Kravitz nel film The Batman, con Robert Pattinson. Avrebbe dovuto tornare a Hollywood per le riprese di Batgirl, se il film non fosse stato cancellato dai programmi della Warner Bros. E questa non è che una parte delle sue performance per il mondo del cinema. Che spettacolo!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/01/2023