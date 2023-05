DriftCE, le derapate arrivano anche su console: il trailer di lancio

Disponibile per PlayStation e Xbox, il nuovo simulatore di guida per gli amanti dei drift e della messa a punto delle più belle youngtimer

Sviluppato da ECC Games e pubblicato da 505 Games, DriftCE è la versione per console di Drift21, uscito su PC (Steam) un paio di anni fa, e specificamente ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

DriftCE, un'immagine del gioco per PlayStation e Xbox

YOUNGTIMER GALORE! DriftCE ci permetterà di sgommare, senza preoccuparci del costo del gommista (anche se nel gioco si deve tener conto del budget disponibile), al volante di una delle 12 splendide youngtimer disponibili:

Toyota AE86

AE86 Mazda MX5

MX5 Nissan Silvia

Silvia Subaru BRZ

BRZ Mazda RX8

RX8 BMW E46 M3

E46 M3 Ford Mustang

Mustang Nissan 350Z

350Z Mazda RX7

RX7 BMW E92 M3

E92 M3 Nissan 180SX (S13)

180SX (S13) BMW E36 M3

DriftCE, un'immagine del gioco per PlayStation e Xbox

CORRI CON CHI TI PARE Le piste presenti nel gioco sono ricreate in maniera fedele con la tecnica del Laserscan, utilizzata anche in produzioni ad alto budget come Assetto Corsa Competizione e Forza Motorsport. Oltre ai circuiti di Koszalin (Germania) e di Ebisu (Giappone), DriftCE aggiunge anche la pista di Mount Haruna, disponibile in diverse configurazioni, e altri percorsi di allenamento. Le modalità di gioco prevedono la Carriera, in cui partire praticamente da zero e farsi strada nel mondo delle competizioni a ruote intraversate, le corse veloci, la guida libera e il multiplayer online, per sfidare amici e altri giocatori da tutto il mondo.

DriftCE, un'immagine del gioco per PlayStation e Xbox

QUANTI PEZZI! Uno degli elementi portanti del gioco è la personalizzazione delle proprie auto all’interno del garage, con la possibilità di cambiare parti della carrozzeria, sostituire freni, sospensioni e motore, aggiornare il cambio e personalizzare un sacco di elementi dell’abitacolo. In totale ci sono più di 1.800 componenti tra cui scegliere, compresi colori e vinili per la livrea. Solo per quanto riguarda i motori la scelta è tra i 4 e 6 cilindri in linea, un V8 e due rotativi a 3 e 4 cilindri.

DriftCE, un'immagine del gioco per PlayStation e Xbox

PREZZO E PIATTAFORMA DriftCE è pubblicato da 505 Games e sviluppato dallo studio polacco ECC Games, specializzato in simulatori di guida a ruote intraversate, da Car Mechanic Simulator a Gearshift. Il gioco è disponibile per PS4 e Xbox One, e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prezzo consigliato di 29,99 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/05/2023