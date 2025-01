La Lotus F1 del 2013 di Raikkonen e Grosjean all'asta al prezzo di una Ferrari 296

Al prezzo di una supercar moderna potete aggiudicarvi la Lotus E21 del 2013 di Raikkonen e Grosjean, che però non è funzionante. Resta un'occasione per collezionisti

Non capita tutti i giorni che una moderna auto di Formula Uno compaia fra i lotti di un'asta pubblica. Quando succede, di solito è un esemplare vincitore di un campionato con un prezzo che sale ben oltre i 10 milioni di dollari (circa 9.720.000 euro al cambio attuale).

Lotus F1 E21 2013: all'asta da Sotheby's il 5 febbraio la monoposto di Raikkonen e Grosjean

Ma il prossimo 5 febbraio, una Lotus E21 F1 del 2013 sarà battuta all'asta e si prevede che verrà venduta per una cifra compresa tra 350.000 e 450.000 euro, un po' più di una moderna Ferrari 296 GTB/GTS ben equipaggiata.

RM Sotheby’s per l’asta della Lotus F1

L’asta in questione sarà gestita da RM Sotheby's, che metterà in vendita una monoposto dal pedigree importante. Infatti, nonostante non abbia mai vinto una gara, questa Lotus E21 ha conquistato ben sei podi, dimostrando il suo potenziale competitivo nelle mani di piloti come Kimi Raikkonen e Romain Grosjean.

Lotus F1 E21 2013: prezzo stimato fra 350.000 e 450.000 euro

Il telaio E21-04 della Lotus ha vissuto una stagione intensa, portando Kimi Raikkonen a importanti risultati, come il secondo posto nei Gran Premi di Germania e Ungheria. Il finlandese ha ottenuto anche un quinto posto a Silverstone e un undicesimo a Monza, prima che la vettura passasse nelle mani di Romain Grosjean. Quest'ultimo ha conquistato tre terzi posti (Corea, Giappone e India), un quarto posto ad Abu Dhabi e un memorabile secondo posto al Gran Premio degli Stati Uniti. Sebbene non abbia raggiunto il gradino più alto del podio, l’auto ha avuto un ruolo chiave nel posizionare la squadra al quarto posto nel Campionato Costruttori.

Lotus F1 E21 2013: secondo posto nei GP di Germania e Ungheria con Raikkonen

La Lotus E21 sarà messa all'asta pr conto del BWT Alpine F1 Team e sembra esattamente nelle condizioni della stagione 2013. Tuttavia, l'auto viene proposta in forma statica e non funzionante, lasciando alcuni interrogativi sul destino del V8 Renault da 2,4 litri aspirato con circa 750 CV di potenza massima.

Lotus F1 E21 2013: ha permesso di raggiungere il quarto posto finale del campionato

La monoposto non è funzionante

Infatti, non è chiaro se il motore è stato rimosso o se ha semplicemente bisogno di qualche lavoro per funzionare di nuovo. Se il V8 è stato smontato, allora questo certamente toglierebbe un po' di fascino dalla vettura da corsa.

La Lotus E21 2013 in breve:

Campionato del Lotus F1 Team nella stagione di Formula 1 del 2013

nella stagione di Formula 1 del 2013 Originariamente dotata di motore Renault RS27-2013 V8 da 2,4 litri dotato di KERS con circa 750 cavalli a 18.000 giri/min

Ha disputato cinque Gran Premi con Kimi Räikkönen e sette con Romain Grosjean ; il telaio di maggior successo per quest'ultimo pilota

e sette con ; il telaio di maggior successo per quest'ultimo pilota Ha ottenuto il 2° posto in Germania, Ungheria e Stati Uniti , classificandosi anche al 3° posto in Corea del Sud, Giappone e India

, classificandosi anche al 3° posto in Corea del Sud, Giappone e India Ha ottenuto circa 121 punti nel campionato mondiale del 2013 , contribuendo al quarto posto finale della Lotus nel campionato costruttori

, contribuendo al quarto posto finale della Lotus nel campionato costruttori Offerta in condizioni statiche e non funzionanti

Lotus F1 E21 2013: venduta non funzionante direttamente dal Team BWT Alpine F1

Ma siamo sicuri che questa condizione non scoraggerà i collezionisti in cerca di un pezzo unico da aggiungere alla propria collezione. Per chi desidera una monoposto di Formula Uno autentica e ricca di storia, questa è un'opportunità irripetibile. Voi cosa ne pensate? Potendo farlo, la comprereste? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2025