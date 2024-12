Porsche 911 GT3 RS: il gioiello va all’asta e vale molto più di quando era nuova (Video)

La Porsche 911 GT3 RS rappresenta una delle massime espressioni tecnologiche e sportive della serie 911, un'auto che ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore degli appassionati dei modelli ad alte prestazioni di Zuffenhausen. E fra tutte le versioni prodotte, la 997.2 GT3 RS si distingue per l'equilibrio tra raffinatezza meccanica, design senza tempo ed elevato appeal collezionistico.

Porsche 911 GT3 RS 997.2: la rara sportiva all'asta negli Stati Uniti

La Porsche 911 GT3 RS 997.2 segna un momento importante nella storia della gamma GT3 RS, essendo l'ultima generazione dotata di cambio manuale a sei rapporti. Questo elemento, ormai scomparso sulle Porsche moderne vista l’efficienza degli attuali automatici, offre un'esperienza di guida più connessa rispetto, per esempio, al cambio a doppia frizione PDK introdotto sulle Porsche delle generazioni successive.

MOTORE SEI CILINDRI CHE URLA

Il motore flat-six aspirato da 3,8 litri è in grado di erogare una potenza di 450 CV e 430 Nm di coppia massima. La configurazione aspirata garantisce una risposta immediata e un coinvolgimento totale del guidatore, accompagnato da un sound inconfondibile, che è diventato il marchio di fabbrica della serie GT3 RS.

L'esemplare del 2010 protagonista di oggi presenta una carrozzeria rifinita in un originale bianco Carrara White, abbinato a una livrea dorata che ne sottolinea l'esclusività. I cerchi multirazze da 19 pollici, con pneumatici Michelin, insieme ai freni carboceramici, garantiscono prestazioni eccezionali sia su pista sia su strada.

Porsche 911 GT3 RS 997.2: la coda con la grande ala posteriore fissa

Dal punto di vista tecnico, la vettura è dotata di funzionalità avanzate come il sistema di sollevamento dell'asse anteriore, le sospensioni adattive PASM e i fari dinamici in curva, che migliorano la fruibilità quotidiana senza sacrificare il carattere sportivo. Gli interni, pur essendo minimalisti, sono estremamente curati: sedili a guscio rivestiti in Alcantara e pelle, un volante sportivo in Alcantara e un sistema audio CD con climatizzatore automatico completano l'abitacolo, offrendo comfort e funzionalità essenziali per un'auto di questa classe.

Porsche 911 GT3 RS 997.2: l'abitacolo con sedili a guscio in pelle e Alcantara

RARITÀ E VALORE COLLEZIONISTICO

La produzione della 997.2 GT3 RS si è limitata a soli 541 esemplari per il mercato statunitense dove si trova attualmente l'auto, un numero che contribuisce a renderla una delle varianti più ricercate dai collezionisti. All'epoca del lancio, il prezzo base negli Stati Uniti era di circa 130.000 dollari (oltre 124.000 euro al cambio attuale), una cifra che oggi, aggiornata con l'inflazione, corrisponde a circa 188.000 dollari (oltre 180.000 euro). Tuttavia, il mercato di oggi ha visto un aumento significativo del valore di questi modelli.

Un chiaro esempio è rappresentato dall'esemplare attualmente all'asta su Bring&Trailer, con un'offerta già arrivata a 210.000 dollari (oltre 201.000 euro), nonostante un chilometraggio superiore ai 72.400 km e quando mancano ancora tre giorni dalla chiusura delle trattative, quindi con buona probabilità di un rilancio da parte di qualche collezionista. Questo dimostra quanto siano ambite queste vetture, al punto che modelli della generazione successiva, come la 991 del 2016, possono essere trovati a prezzi inferiori nonostante un chilometraggio più basso.

Porsche 911 GT3 RS 997.2: valore destinato ad aumentare nel tempo

La scelta di una Porsche 911 GT3 RS 997.2 va oltre il semplice acquisto di un'auto. Si tratta di investire in un pezzo di storia automobilistica, in una vettura che incarna la filosofia classica di Porsche: prestazioni pure, design raffinato e un coinvolgimento totale del guidatore.

AUTO EMOZIONANTE CHE AUMENTERÀ IL SUO VALORE

Per chi cerca un'auto da pista capace di distinguersi anche su strada, o un veicolo destinato a incrementare il proprio valore nel tempo, la 997.2 GT3 RS rappresenta un’ottima soluzione. Questo modello non solo regala emozioni alla guida, ma si afferma anche come una solida opportunità di investimento a lungo termine.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/12/2024