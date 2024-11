Nuova Porsche 911 GT3 RS, le foto spia durante i test al Nurburgring

Un prototipo della prossima Porsche 911 GT3 RSè stato avvistato durante alcuni test sul circuito del Nurburgring, in Germania, quello che potremmo definire il suo habitat naturale.

LE IMMAGINI E a giudicare da ciò che si evince dalle foto spia circolate, non sembrerebbero esserci novità eclatanti dal punto di vista estetico. In tal senso è possibile aspettarsi ''solo'' eventuali modifiche ai paraurti e ai gruppi ottici, senza escludere che anche sul fronte dell'aerodinamica possa esserci qualche piccolo aggiornamento.

Porsche 911 GT3 RS - Tre quarti anteriore

POTENZA INVARIATA? Ma siccome recentemente Porsche ha svelato la nuova GT3 – di cui vi raccontiamo tutto qui – è probabile che molte delle novità possano essere trasferite anche sulla versione RS, il cui arrivo sarebbe previsto nei primi mesi del 2025. Dunque, ragionando in tal senso, non dovremmo aspettarci ancora un motore ibrido, ma il boxer a 6 cilindri aspirato 4.0 che potrebbe mantenere invariate le sue performance – 525 CV e 465 Nm – nonostante le normative sempre più severe sulle emissioni.

DETTAGLI Probabile che resti sulla RS (qui la nostra prova del modello attuale) anche l'utilizzo dell'avviamento a chiave come quello della GT3. Ma per avere certezza di tutte queste ipotesi non resta altro da fare che aspettare pazienti le prossime settimane.

Pubblicato da Francesco Irace, 14/11/2024