Nuove Porsche Taycan GTS e Taycan 4, la gamma si espande

La gamma Porsche Taycan si amplia con l'arrivo delle nuove versioni Taycan 4 e Taycan GTS, che integrano tutti gli upgrade introdotti a inizio 2024 sulla sportiva a zero emissioni (di cui vi raccontiamo qui i dettagli). Che oggi è ancora più potente, ha un'autonomia più estesa e si ricarica in meno tempo rispetto al passato, con l'equipaggiamento di serie che include anche l'ultima generazione della Porsche Driver Experience. Ma andiamo con ordine.

Porsche Taycan GTS 2025 - Anteriore

NUOVA TAYCAN GTS

La nuova Taycan GTS si sdoppia perché è proposta sia come berlina sportiva che come Sport Turismo. Sviluppa una potenza in overboost fino a 700 CV quando si utilizza il Launch Control, ovvero 102 CV in più rispetto al modello precedente. E raggiunge i 100 km/h da fermo in soli 3,3 secondi, ovvero in anticipo di 0,4 secondi rispetto ai rispettivi predecessori. Anche l'autonomia di percorrenza risulta migliorata di oltre 120 chilometri ed è attualmente pari a 628 chilometri secondo il ciclo WLTP. Dal punto di vista estetico, la GTS si fa notare per i numerosi dettagli in nero o grigio antracite, per i cerchi di serie Taycan Turbo S Aero Design da 20 pollici (da 21'' in opzione), per i materiali interni ripresi dai modelli Taycan Turbo GT, per i sedili sportivi adattivi Plus e per il volante sportivo multifunzione FT. Infine, il telaio specifico GTS e l'asse posteriore sterzante opzionale conferiscono un tocco particolarmente sportivo, insieme alle sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM e al sistema PVT Plus di ripartizione della coppia.

Porsche Taycan GTS 2025 - Plancia

NUOVA TAYCAN 4

La Porsche Taycan 4 è invece la versione a trazione integrale che eroga una potenza in modalità overboost fino a 408 CV, o 435 CV se si utilizza il Launch Control. Per quanto riguarda l'autonomia, con la batteria Performance si arriva a 559 chilometri, mentre con la Performance Plus la Taycan 4 può percorrere fino a 643 km secondo il ciclo WLTP. Sotto il profilo delle prestazioni, invece, la Taycan 4 accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi; nonostante gli 80 chilogrammi in più, è più veloce di due decimi di secondo rispetto alla sorella a trazione posteriore. Esternamente, l'equipaggiamento di serie comprende cerchi Taycan Aero da 19 pollici e pinze dei freni nere, nonché proiettori a LED con tecnologia Matrix, Porsche Traction Management (PTM) e sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori. Completano il quadro sedili comfort anteriori (con regolazione elettrica a otto vie), rivestimenti parzialmente in pelle di colore nero, volante sportivo multifunzione in pelle e battitacco in alluminio spazzolato color argento e il Sound Package Plus.

Porsche Taycan 4 2025 - Anteriore

Le nuove Porsche Taycan GTS berlina sportiva, Taycan GTS Sport Turismo wagon e Taycan 4 sono già ordinabili – con consegne previste all'inizio del 2025 – con prezzi a partire rispettivamente da 153.739 euro, 154.753 euro e 110.652 euro. Inoltre, sono disponibili nuovi colori per tutti i modelli Taycan. Nella categoria Legends, sono state aggiunte le tinte Grigio Ardesia Neo e Pale Blue metallizzato a completamento della gamma, mentre la tonalità Purple Sky metallizzato va ad arricchire la categoria Dreams.



Pubblicato da Francesco Irace, 13/11/2024