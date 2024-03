Una Taycan così non l'avete mai vista: Porsche mostra la GT elettrica più racing di sempre

La Casa tedesca svela il teaser di un modello dove aerodinamica e prestazioni si fondono per dare vita a una BEV estrema. Debutto previsto l'11 marzo

Porsche e il motorsport, un legame inscindibile, che da vita ad automobili iconiche e oggi esalta un nuovo modello. La Casa tedesca ha pubblicato un teaser ufficiale di una nuova Taycan, tutta incentrata sul massimo delle prestazioni, annunciando che debutterà l'11 marzo prossimo. L’auto in questione è soprannominata la “Taycan più dinamica di tutti i tempi” e si prevede che erediterà il soprannome di Turbo GT, aggiungendosi alla famiglia delle Porsche più estreme, pur con un motore 100% elettrico.

Nuova Porsche Taycan: l'11 marzo debutta la più sportiva, che potrebbe chiamarsi Turbo GT AERODINAMICA ESTREMA PER UNA BEV Il singolo teaser del profilo rivela l'aggressivo pacchetto aerodinamico, che include un'ala posteriore fissa, simile ai prototipi che si sono visti al Nürburgring recentemente. Oltre all'ala, la Porsche Taycan Turbo GT (se questo sarà il nome) monterà anche uno splitter e un diffusore con alette laterali integrate, oltre a un nuovo set di cerchi in lega. Ancora più importante, presenterà una configurazione del telaio più aggressiva e probabilmente godrà di un rapporto peso/potenza ancora più favorevole.

VEDI ANCHE

Nuova Porsche Taycan: oltre 1.000 CV e aerodinamica estrema si scatenano al Nurburging NUMERI DA SUPERCAR SENZA COMPROMESSI La Taycan più veloce di sempre ha girato sul circuito tedesco con il tempo record di 7:07:55, un crono da paura. Stiamo parlando di ben 18 secondi più veloce della rivale Tesla Model S Plaid e solo 2,25 secondi più lenta della hypercar Rimac Nevera. Tanto per avere un metro di giudizio, tenete presente che la Taycan Turbo S eroga fino a 700 kW (952 CV) grazie ai due motori elettrici, che la fanno “decollare”, spingendola da 0 a 100 in circa 2,3 secondi. Voci da Züffenhausen fanno sapere che la Turbo GT potrebbe arrivare a 746 kW (1.015 CV). Nota a parte: la presentazione del nuovo modello di punta della Taycan sarà tenuta da diversi personaggi che gravitano nella galassia del motorsport by Porsche, tra i quali il reporter di Formula E Nicki Shields, il vicepresidente Porsche Kevin Giek, l'ex pilota di Le Mans Timo Benhard e il collaudatore Lars Kern, titolare dell'impressionante tempo sul giro fra i cordoli del leggendario Green Hell.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/03/2024