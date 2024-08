Un’asta imperdibile: la Collezione Schumacher e le leggende della F1

Tutti forse no, ma sono tanti i nomi che compaiono tra i pezzi che andranno all'asta online tra il 28 agosto e il 4 settembre sul sito di RM Sotheby's. E il bello è che i cimeli di campioni quali Michael Schumacher, Juan Pablo Montoja, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella e molti altri andranno all'incanto senza riserva: nessun prezzo minimi di aggiudicazione, insomma. Con un po' di fortuna, basteranno pochi spiccioli per portarvi a casa un pezzo di memorabilia del vostro campione preferito. La Collezione Schumacher e le Leggende della F1, raccoglie gadget, parti delle monoposto, volanti, vestiario e accessori prevalentemente legati a Michael Schumacher. Ma non solo. Tra i pezzi più affascinanti, per esempio, troviamo anche un casco Arai firmato da Fernando Alonso, indossato durante il Gran Premio di Imola del 2004, dove Alonso si classificò quarto. Inoltre, ci sono memorabilia di altre leggende della F1 come Jean Todt, molti dei quali autografati.

Tuta e casco di Michael Shumacher

PEZZI DI STORIA Uno dei punti salienti della collezione è una tuta da corsa OMP in Nomex del 1997, firmata e indossata da Schumacher durante la sua carriera con la Scuderia Ferrari. Questo pezzo, stimato tra i 30.000 e i 50.000 euro, rappresenta un’opportunità unica per i collezionisti. Segue un casco Schuberth del 2001, anch’esso firmato, proveniente dalla stagione in cui Schumacher vinse il campionato mondiale. Questo casco, indossato durante i Gran Premi di Ungheria e Spagna del 2001, è stimato tra i 30.000 e i 40.000 euro. Un altro oggetto affascinante è un quad Loncin LX110ST del 2005, firmato e accompagnato da fotografie che testimoniano il coinvolgimento di Schumacher al culmine della sua carriera. Questo pezzo è stimato tra i 3.000 e i 6.000 euro. La collezione include poi cinque tute da corsa OMP firmate da Schumacher, indossate in vari Gran Premi tra il 2001 e il 2006, con stime di vendita tra i 20.000 e i 25.000 euro ciascuna.

I GADGET CHE NON TI ASPETTI Parlando di Schumacher non stupisce più di tanto che tra i memorabilia compaiano una bici, un monopattino elettrico e alcuni orologi. Stupisce già di più che vi siano anche guanti e caschi da moto, il cui valore è stimato nelle migliaia di euro. Ancora più sorprendenti due caschi da aviatore di cui uno del caccia Tornado (tra 5.000 e 10.000 il valore stimato) e tre sedie della Scuderia Ferrari (valore, tra 2.000 e 4.000 euro). Un pezzo più abbordabile? Che ne dite di calzini e mutande ignifughi appartenuti a Fisichella? Valgono tra 100 e 150 euro. Un affarone! Per partecipare all'asta basta iscriversi sul sito ufficiale https://rmsothebys.com/auctions/sf24/.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/08/2024