Questa Lambo Veneno Roadster batte il record dell'asta online. Il prezzo? Tenetevi forte...

Signore e signori, ecco a voi l'automobile di maggior valore mai venduta su una piattaforma di aste online, secondo gli esperti di SBX Cars, la piattaforma web ideata dalla famosa Supercar Blondie, alias Alex Mary Hirschi, biondissima - ça va sans dire - star di internet, che presenta modelli esclusivi e concept car sui suoi canali. Ovviamente non è una macchina qualsiasi, ma un gioiello di rara bellezza, perdipiù realizzato in Italia. Si tratta di una Lamborghini Veneno Roadster, che è stata venduta in Medio Oriente per la cifra record di sei milioni di dollari. Tuttavia, piazzare questa Lambo in edizione limitata non è stato per niente facile. L'auto è stata messa in vendita tramite SBX Cars un paio di mesi fa dopo essere rimasta nello showroom di VIP Motors a Dubai per almeno due anni. La concessionaria chiedeva da tempo 9,5 milioni di dollari per l'auto, ma non è riuscita a venderla. Sebbene esistano solo nove Veneno Roadster, questa è l'unica rifinita in nero satinato con accenti verdi.

Lamborghini Veneno Raodster: record di sei milioni di dollari all'asta online SBX CarsNON È STATO FACILE TROVARE L'ACQUIRENTE Detto ciò, questo non è stato l'unico caso in cui l'auto è rimasta senza un compratore. La Veneno ha dovuto affrontare un altro tentativo d'asta infruttuoso nel febbraio 2020 tramite RM Sotheby's, dove si pensava che avrebbe raccolto tra 4,5 e 5,5 milioni di euro. Tuttavia, l'auto è rimasta invenduta, ipotizzando che il suo prezzo di riserva potrebbe essere stato troppo alto. La quotazione di SBX Cars sulla Veneno Roadster è terminata il 10 maggio e inizialmente l'auto è rimasta invenduta (ancora una volta…). Ma la casa d'aste afferma di aver negoziato con il miglior offerente per finalizzare la vendita dopo l'asta stessa. Anche se il prezzo di sei milioni di dollari è allettante, è significativamente inferiore a quello che VIP Motors aveva chiesto per la rara Lambo.

Lamborghini Veneno Raodster: l'abitacolo sportivo rifinito con accenti verdiUN'ALTRA ASTA PER POCHI FORTUNATI Per i facoltosi collezionisti che si sono persi questa Veneno Roadster nera satinata, SBX Cars ha un'altra proposta di Lamborghini ancora più esclusiva e che sarà messa in vendita nelle prossime settimane. Si tratta di una delle sole tre Veneno Coupé esistenti e ha percorso circa 210 km da quando era nuova. Dato che è molto più raro della versione aperta, è ragionevole supporre che potrebbe essere venduto a un prezzo decisamente più elevato. Non resta che attendere il termine dell'asta e conosceremo la sua valutazione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/06/2024