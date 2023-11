L'asta è da record: Mercedes F1 2013 di Lewis Hamilton a quasi 20 milioni di dollari

La Mercedes-AMG Petronas W04 F1 del 2013 guidata da Lewis Hamilton ha battuto il record d'asta lo scorso fine settimana, venduta per l'incredibile cifra di 18,8 milioni di dollari durante una vendita a Las Vegas. Prima di questo risultato, la Formula1 più costosa dell'era moderna mai battuta è stata la F2003-GA con la quale Michael Schumacher si è assicurato il suo sesto campionato del mondo. Quell'auto è stata venduta per 14,9 milioni di dollari in Svizzera l'anno scorso. La W04 del 2013 di Hamilton ha facilmente superato quella cifra ed è ora la seconda vettura di F1 più preziosa mai venduta all'asta, dietro solo alla Mercedes-Benz W196R del 1954 guidata da Juan Manuel Fangio, piazzata pe l'astronomica cifra di 29,6 milioni di dollari dieci anni fa.

Mercedes-AMG Petronas W04 F1 2013 Lewis Hamilton: asta record per la monoposto

VEDI ANCHE

PERLA RARA PER DIVERSI MOTIVI Hamilton ha guidato proprio questa W04 in 14 delle 19 gare della stagione 2013. Quell'anno, il campione inglese ottenne la vittoria al Gran Premio d'Ungheria; quindi, gli esperti di RM Sotheby's si aspettavano che il monoposto fosse venduto per un valore compreso tra 10 e 15 milioni di dollari . Uno dei motivi principali per cui l'auto è stata quotata a un prezzo tanto elevato è che si tratta dell'unica vettura Mercedes F1 dell'era moderna a non essere di proprietà della Mercedes, o del Team Principal Toto Wolff oppure dello stesso Lewis Hamilton. Ciò significa che ci sono pochissime possibilità che una qualsiasi delle auto guidate da Hamilton durante il suo periodo di dominio dell'era ibrida, dal 2014 al 2020, venga messa all'asta in futuro. Insomma, la W04 è il meglio che si possa avere.

Mercedes-AMG Petronas W04 F1 2013 Lewis Hamilton: il cockpit con il volante multifunzioneI PODI ELEVANO IL VALORE DELL'AUTO Il pilota britannico si è piazzato al quarto posto nel campionato 2013 e, oltre alla vittoria in Ungheria, si è assicurato altri quattro piazzamenti a podio durante quella stagione. A rendere questa W04 ancora più desiderabile è il fatto che conserva l'originale V8 aspirato da 2,4 litri ed è completamente funzionante. A questo punto il valore della monoposto ci fa chiedere quanto valgano le Mercedes vincitrici di un campionato con al volante Hamilton. Le stagioni più prolifiche del britannico sono arrivate nel 2014, 2018, 2019 e 2020, con un palmares di 11 vittorie in ciascuno di quegli anni. Se qualcuna di questa auto verrà mai venduta, aspettiamoci che superi il record di oggi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/11/2023