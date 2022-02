Mercedes F1 W13 E Performance: le specifiche tecniche

Nell'era ibrida della Formula 1 iniziata nel 2014, il team Mercedes AMG F1 è stato il solo a vincere il mondiale costruttori, e se non fosse stato per lo scherzetto di Max Verstappen (e Michael Masi) all'ultimo GP dello scorso anno, avrebbe fatto jackpot anche per quel che riguarda il titolo piloti. Proprio a causa del bruciante epilogo dello scorso anno, l'obiettivo dei campioni del mondo costruttori è chiaro: tornare a fare bis, ma stavolta si riparte tutti da zero, con un'auto rivoluzionata e figlia dei nuovi regolamenti tecnici introdotti a partire da quest'anno, con una stagione di ritardo a causa della pandemia. Toto Wolff è certo che tutti si sono impegnati al massimo e che Lewis Hamilton e George Russell avranno tra le mani una vettura vincente. Di seguito tutte le specifiche della Mercedes F1 W13 E Performance sono contenute nella scheda tecnica che vi proponiamo.

Presentazione Mercedes W13

Mercedes F1 W13 E Performance, specifiche tecniche

TELAIO

Monoscocca: modellata in fibra di carbonio e struttura composita a nido d'ape

Carrozzeria: in fibra di carbonia composita, include il cofano motore, le fiancate, il fondo, il musetto e gli alettoni anteriore e posteriore.

Abitacolo: Sedile di guida rimovibile realizzato con forma anatomica in composito di carbonio, cintura di sicurezza a sei punti sistema HANS

Strutture di sicurezza: Cellula di sopravvivenza incorporata nell'abitacolo resistente agli impatti e con pannelli rinforzati, strutture di impatto laterali conformi, struttura di assorbimento impatto posteriore integrata, struttura di protezione del pilota (halo) in titanio.

Sospensione anteriore: Braccio oscillante in fibra di carbonio e molle di torsione con bilancieri pushrod

Sospensione posteriore: Braccio oscillante in fibra di carbonio e mole e ammortizzatori interni pullrod

Cerchi ruote: BBS forgiati in magnesio

Gomme: Pirelli

Sistema frenante: Carbone Industries Carbon / Dischi in carbonio e pastiglie con brake-by-wire posteriore

Caliper dei freni: Brembo

Sterzo: pignone e cremagliera servoassistiti

Volante: costruito in fibra di carbonio

Elettronica: FIA standard ECU con sistemi elettronici omologati

Strumentazione: McLaren Electronic Systems (MES)

Serbatoio: ATL con vescica di gomma rinforzato in Kevlar

Lubrificanti e carburanti: PETRONAS Tutela

Presentazione Mercedes W13

VEDI ANCHE

TRASMISSIONE

Cambio: otto marce più la retromarcia, scatola in fibra di carbonia

Selezione marce: sequenziale, semi-automatico, attivazione idraulica

Frizione: piastra in carbonio

DIMENSIONI

Lunghezza complessiva: Sopra i 5000mm

Larghezza complessiva: 2000mm

Altezza complessiva: 970mm

Peso complessivo: 795kg

Presentazione Mercedes W13

MOTORE

Tipo: Mercedes-AMG F1 M13 E Performance

Peso minimo: 150 kg

Power Unit*:

Internal Combustion Engine (ICE), 1,6 litri, sei cilindri, 90°, 24 valvole, 15,000 giri/minuto

Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K)

Motor Generator Unit - Heat (MGU-H)

Turbocharger (TC)

Energy Store (ES)

Control Electronics (CE)

* Tre ICE, TC, MGU-K & MGU-H per pilota a stagione, due ES & CE per pilota a stagione.

Energy Recovery System (ERS)

Architettura: Recupero di energia ibrido integrato tramite gruppi elettrogeni

Riserva di energia: Batteria agli ioni di litio di 20kg minimo

Massima riserva di energia/giro: 4 MJ

Giri motore massimi MGU-K: 50,000 rpm

Potenza massima MGU-K: 120 kW (161 hp)

Massimo recupero di energia/giro MGU-K: 2 MJ

Massimo energia dispiegata/giro MGU-K: 4 MJ (33.3 secondi al massimo della potenza)

Giri motore massimi MGU-H: 125,000 rpm

Potenza massima MGU-H: Illimitato

Massimo recupero di energia/giro MGU-H: Illimitato

Massimo energia dispiegata/giro MGU-H: Illimitato

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/02/2022