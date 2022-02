Riecco Lewis Hamilton: "Mai detto che mi sarei ritirato"

LEWIS È TORNATO Dopo la Ferrari ieri e la Red Bull settimana scorsa, oggi sono stati tolti i veli alla Mercedes F1 W13 E Performance, la monoposto che Lewis Hamilton e George Russell porteranno in pista già oggi pomeriggio per i 100km di shakedown e che il sette volte campione del mondo britannico userà per riappropriarsi del trono scippatogli lo scorso inverno da Max Verstappen. Il pilota britannico, dopo la bruciante domenica di Abu Dhabi, era riapparso in pubblica per ricevere l'onoreficienza di cavaliere dal Principe Carlo d'Inghilterra, per poi chiudere tutte le comunicazioni, social e non, fino a pochi giorni fa, quando ha postato su instagram una foto che lo ritrae sul Gran Canyon accompagnata dalla scritta: ''Me n'ero andato, ora sono tornato!''.

SPINA RI-ATTACCATA ''Sono molto emozionato di vedere la macchina, si tratta di un cambio radicale ed è un vero capolavoro'' - ha spiegato Lewis - ''Non so come si comporterà in pista, fino a oggi l'abbiamo potuta provare solo al simulatore ma è una vettura giovane, nel corso dell'anno cambierà parecchio. E poi non sappiamo cosa hanno fatto gli altri team e se ci saranno sorprese. Noi, in ogni caso dobbiamo pensare solo a noi stessi, e sono molto orgoglioso del lavoro che tutti in Mercedes hanno fatto''. Hamilton ha anche precisato di non aver pensato neanche un attimo a lasciare la Formula 1, come molti hanno vociferato dopo la cocente delusione di Abu Dhabi: ''Non ho mai detto che mi sarei ritirato, amo ciò che faccio, ho passato un periodo difficile, ho avuto bisogno di fermarmi e concentrarmi sul presente. Sono stato circondato dall'affetto della mia famiglia e poi, a un certo punto, ho deciso che era l'ora di attaccare di nuovo la spina e concentrarmi sulla nuova stagione''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/02/2022