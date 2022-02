Hamilton riappare sul social media cinese, ma la Mercedes svela la verità

PRIMA APPARIZIONE In occasione del Capodanno cinese, che quest'anno si festeggia oggi 1° febbraio e che dà il via all'anno della Tigre, sul social media cinese Weibo è apparso un video che apparentemente pone fine al lungo periodo di silenzio in cui si è chiuso Lewis Hamilton dopo l'amaro finale del GP Abu Dhabi. Da quella domenica di metà dicembre, il pilota della Mercedes ha interrotto la sua solitamente ricca e dettagliata produzione di post sui sociali media e l'unica novità visibile è stata la sua scelta di smettere di seguire qualunque profilo su Instagram. Nel video in questione, pubblicato da Motorsport.tv e di cui potete vedere un fermo immagine in copertina, il sette volte iridato compare in sequenza con il suo team principal Toto Wolff e con il nuovo compagno di squadra George Russell per fare gli auguri di buon anno ai fan cinesi.

LA VERITA' SULLE TEMPISTICHE Dunque Hamilton ha scelto questa ricorrenza per interrompere il suo ''sciopero''? Non è proprio così. Un primo indizio viene dal fatto che il suo videomessaggio di auguri - nel quale dice ''Possa il nuovo anno portarti fortuna e tutto ciò che desideri'' - non è apparso su nessuna delle piattaforme social utilizzate nel mondo occidentale. Dunque niente Twitter, Facebook o Instagram, sebbene gli analoghi messaggi di Wolff (video qui sotto) e Russell siano stati rilanciati sui propri canali dalla Petronas, title sponsor del team Mercedes. La scuderia ha poi confermato al sito RacingNews365.com che il video in questione è vecchio, registrato da Hamilton circa 2 mesi fa, prima del weekend di Abu Dhabi.

APPUNTAMENTO AL 18, FORSE... In effetti, Hamilton appare con la stessa acconciatura in un altro videomessaggio postato a fine dicembre per augurare buon anno ai fan occidentali, lasciando intendere che entrambi i filmati siano stati registrati nello stesso periodo. Per rivedere il britannico si dovrà probabilmente aspettare il 18 febbraio, giorno in cui è fissata la presentazione della nuova Mercedes W13. A meno che Hamilton non intenda alimentare ancora i sospetti sul suo futuro non presentandosi neppure a questo evento...

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/02/2022