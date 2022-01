Ogier lapidario: "Hamilton è stato derubato, non bisogna avere paura di dirlo"

SEB STA CON LEWIS Lo scorso anno, Sebastien Ogier ha conquistato il suo ottavo titolo iridato nel WRC. Un traguardo identico a quello che avrebbe potuto raggiungere Lewis Hamilton, che invece ha visto svanire in maniera beffarda il mondiale nel discusso finale del GP Abu Dhabi. Il francese, reduce dall'emozionante battaglia con Sebastien Loeb nel Rallye Montecarlo, ha commentato quanto accaduto lo scorso dicembre a Yas Marina, solidarizzando con il pilota della Mercedes.

WRC, Rallye Montecarlo 2022: Sebastien Ogier (Toyota)

HAMILTON DERUBATO Da quella domenica Hamilton ha chiuso le comunicazioni col mondo, lasciando crescere i dubbi sul suo possibile ritiro dalla F1. Intervistato da RMC, Ogier ha spiegato di aspettarsi il ritorno del numero 44: ''Penso che tornerà. Si trova in un ambiente ultra competitivo, con la migliore squadra del momento''. Tornato ai fatti di Abu Dhabi, il pilota della Toyota ha espresso chiaramente il suo pensiero: ''Deve essere stata una situazione molto difficile per lui. Si sentiva davvero come se fosse stato derubato. Ed è stato derubato, non bisogna avere paura di dirlo''.

FURTO DA DIGERIRE Ogier si riferisce ovviamente alle controverse decisioni prese dal direttore di gara Michael Masi e, per spiegare la sua presa di posizione, ha aggiunto: ''Anche se ho molto rispetto per Verstappen, e ha fatto un'ottima stagione, in quell'ultimo fine settimana Lewis ha dominato la gara ed è stato in testa fino alla fine. Purtroppo per lui c'è stata la famosa Safety Car a pochi giri dal traguardo. Quindi, che fosse l'uno o l'altro, sono entrambi grandi campioni, ma guardando quel fine settimana è stato un furto. Ed è molto difficile da digerire per Hamilton''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/01/2022