"Lewis dovrebbe essere il vincitore": la petizione pro Hamilton supera le 40.000 firme

FINALE AVVELENATO Non si danno pace i tifosi di Lewis Hamilton dopo quanto accaduto nel GP Abu Dhabi dello scorso 12 dicembre. La decisione del direttore di gara Michael Masi di far sdoppiare solo i piloti che si trovavano tra Lewis Hamilton e Max Verstappen prima di richiamare la Safety Car e far disputare l'ultimo giro di gara non è andata giù, neppure ora che la Mercedes ha deciso di non presentare appello dopo essersi vista respingere i reclami presentati subito dopo la bandiera a scacchi.

LA RICHIESTA Sul celebre sito di petizioni online Change.org, infatti, continua a crescere il numero di persone che sottoscrivono la richiesta lanciata da Patel Gordon-Bennett intitolata ''Ribaltate la decisione del GP Abu Dhabi. Lewis dovrebbe essere il vincitore''. Nella presentazione della raccolta firme, l'autore spiega: ''Credo che domenica 12 dicembre 2021 non sia stata fatta giustizia quando gli steward della FIA hanno negato a Lewis Hamilton la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi. A meno di un giro dalla fine, ad alcune vetture doppiate è stato permesso di superare la Safety Car e questo non rispetta il regolamento sportivo della F1. Ciò ha dato all'avversario Max Verstappen l'opportunità di superare Lewis Hamilton e vincere il Gran Premio. Se sei un sostenitore della giustizia, dell'onestà e dell'equità, firma questa petizione. Lasciare questa decisione così com'è invierà un messaggio molto sbagliato ai giovani e ai futuri piloti''.

PRECEDENTE ILLUSTRE Quest'oggi, la petizione ha sfondato il muro delle 40.000 adesioni. Un traguardo notevole, ma che impallidisce di fronte a quello raggiunto da un'altra petizione relativa al mondo dello sport che ha avuto molto eco nel corso di questo 2021. La richiesta di far rigiocare la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, infatti, ha superato il muro delle 150.000 firme. In questo caso, l'episodio che ha scatenato le proteste degli inglesi è stata la mancata espulsione di Giorgio Chiellini per la celebre trattenuta ai danni di Bukayo Saka. Entrambe le richieste, nonostante il grande successo di pubblico, sono destinate a cadere nel vuoto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/12/2021