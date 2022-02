Mercedes annuncia il programma giovani piloti 2022

IMPEGNO SU PIU' CATEGORIE La Mercedes ha ufficializzato la line-up di piloti iscritti al proprio programma junior che correranno sotto l'egida delle Frecce d’argento, con la speranza per il team di Brackley di trovare la nuova stella del motorsport. Il programma comprende piloti impegnati dal karting (Yuanpu Cui, Alex Powell) alla Formula 2 (Frederik Vesti), categoria propedeutica alla Formula 1. Da sottolineare come Mercedes abbia ingaggiato anche una ragazza nel suo programma, Luna Fluxa, segno della volontà del team di puntare anche sul mondo del motorsport femminile.

SULLE ORME DI RUSSELL Il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha dichiarato: “Sarà un anno emozionante per i nostri giovani piloti” aggiungendo che oltre a volti famigliari degli scorsi anni, che cercheranno di ottenere importanti progressi, ci sono nuovi piloti dei quali non vede l’ora di osservare i miglioramentoi nella prima stagione con Mercedes. Gwen Lagrue, consulente per lo sviluppo piloti del team, ritiene che questo sia “un anno speciale con la promozione di George (Russell ndr), il quale è stato uno dei primi piloti del programma giovani, dalla sua rinascita nel 2016”. Inoltre afferma come Mercedes sia presente in quasi ogni categoria della piramide del Motorsport, dal karting alla F1. James Vowles, direttore della strategia per il Motorsport, ha aggiunto: “L’arrivo di George al fianco di Lewis Hamilton segna un’importante pietra miliare per il nostro programma per i giovani piloti. Lavoreremo duramente per offrire il miglior supporto ed ambiente possibile, permettendo loro di concentrarsi sul lavoro da fare e di esprimere il massimo potenziale”.

ANTONELLI SPERANZA ITALIANA Certamente uno dei piloti più promettenti del programma è l’italiano Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento Mercedes è nato a Bologna nel 2006 e fin dal suo esordio nel karting professionistico nel 2014 ha mostrato un grande potenziale vincendo gare e campionati, scalando velocemente le competizioni più importanti del mondo del karting. Nel 2019, anno del suo ingresso nel programma giovani piloti Mercedes, ha vinto il WSK Euro Series ed il Super Master Series nella categoria OK Junior. Nei due anni successivi è passato alla classe OK, ottenendo il Campionato Europeo Karting FIA ed il WSK Euro Series e nel finale del 2021 ha esordito nelle monoposto correndo per il team Prema nel Campionato Italiano F4. Quest’anno correrà per la prima volta a tempo pieno nel Campionato Italiano F4, sempre con il team Prema.

Pubblicato da Alex Ramazzotti, 16/02/2022