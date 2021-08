Campioni del futuro

DEBUTTO TRA I GRANDI Il nome è di quelli che, nel mondo del motorsport giovanile, circolano con insistenza ormai da molto tempo. Al punto che, già da qualche anno, persino Toto Wolff – uno che di talenti se ne intende – ha deciso di prenderlo sotto la sua ala protettrice. Parliamo di Andrea Kimi Antonelli, classe 2006 che, dopo svariate vittorie nei kart, appena compiuti i 15 anni che segnano anche l’età minima per il debutto con le monoposto, esordirà nelle ultime tre gare campionato italiano Formula 4 di questa stagione.

SQUADRA CHE VINCE Figlio d’arte – il papà, Marco Antonelli, è un ex pilota che da anni continua a raccogliere successi da team owner di Antonelli Motorsport, scuderia attiva in varie categorie del mondo GT – Andrea Kimi debutterà tra i grandi con il supporto del team perfetto: a seguire il giovane bolognese nei suoi primi passi in monoposto ci sarà infatti la Prema Powerteam guidata da René Rosin, avvezza alle vittorie e soprattutto alla crescita dei suoi giovani talenti (Charles Leclerc su tutti, ma anche Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll e Mick Schumacher tra i piloti attualmente in F1).

F1, Andrea Kimi Antonelli con Toto Wolff (Mercedes AMG F1) | Foto: Instagram @Kimi.Antonelli.Official

PARLA KIMI “Sono molto felice di annunciare – spiega Andrea Kimi Antonelli, campione europeo karting in categoria OK – che correrò con il team Prema nelle ultime tre gare del campionato italiano di Formula 4. Si tratta di una nuova sfida emozionante per me e non vedo l’ora di cominciare. Un grosso ringraziamento va a Prema e a Mercedes per avermi regalato quest’incredibile opportunità”. Il debutto sarà nel weekend del 12 settembre al Red Bull Ring, seguito dagli appuntamenti del 10 e del 31 ottobre al Mugello e a Monza.