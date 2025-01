MotoGP, il calendario delle presentazioni 2025: si comincia oggi con l'Aprilia Trackhouse

La stagione 2025 della MotoGP si avvicina a grandi falcate. Dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi si inizia con i test shakedown di Sepang, seguiti da quelli ufficiali del 5-7 febbraio per tutti gli iscritti al mondiale 2025. Nel frattempo sono in programma tutte le presentazioni ufficiali degli 11 team della MotoGP prima che il 2 marzo si spegnano i semafori e tornino a rombare i motori con il Gran Premio della Thailandia. Di seguito tutte le date degli ''unveiling'' della nuova stagione. La novità di quest'anno è rappresentata dalla grande festa che interesserà tutti i team e i piloti, chiamati a raccolta per il 9 febbraio 2025 a Bangkok quando ci sarà la presentazione ufficiale della stagione 2025. Il primo team a presentarsi è il TrackHouse Racing con Aprilia alle 18.00 del 14 gennaio.

Le date di presentazione degli 11 team MotoGP 2025

14 gennaio: TRACKHOUSE RACING MOTOGP - APRILIA (Raul Fernandez, Ai Ogura)

16 gennaio: APRILIA RACING (Jorge Martin, Marco Bezzecchi)

18 gennaio: GRESINI RACING MOTOGP - DUCATI (Alex Marquez, Fermin Aldeguer)

20 gennaio: DUCATI LENOVO TEAM (Francesco Bagnaia, Marc Marquez)

25 gennaio: PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM (Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli)

30 gennaio: RED BULL KTM FACTORY RACING (Brad Binder, Pedro Acosta)

30 gennaio: TECH3 KTM FACTORY RACING (Enea Bastianini, Maverick Viñales)

31 gennaio: MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP (Fabio Quartararo, Alex Rins)

31 febbraio: PRIMA PRAMAC RACING - YAMAHA (Miguel Oliveira, Jack Miller)

1 febbraio: HONDA RACING TEAM (Luca Marini, Joan Mir)

8 febbraio: LCR HONDA (Johann Zarco, Somkiat Chantra)

9 febbraio: MOTOGP Launch 2025 - Bangkok 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/01/2025