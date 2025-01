Ecco i Red Bull KTM Factory Racing & Tech 3 Team di Acosta, Binder, Viñales e Bastianini

Con un breve video pubblicato sul sito ufficiale e sul canale Youtube, e dopo un inverno complicato nel quale si sono susseguite voci di difficoltà e economiche e financo di ritiro, la KTM ha svelato congiuntamente i suoi due team iscritti al Motomondiale classe MotoGP per il 2025. La modalità di presentazione comunica due cose: la prima è che non si perderanno in fronzoli dalle parti di Mattighofen: nessuna presentazione pomposa, Pit Beirer sa che c'è da lavorare e, soprattutto, che c'è l'occasione di fare cose mai fatte prima, seppure con risorse ancora sconosciute. La seconda è che i due team quest'anno saranno diversi solo nel nome: stessa colorazione, quattro moto identiche, quattro piloti competitivi che non vedono l'ora di darsi battaglia in pista e di sfidare lo strapotere Ducati delle ultime stagioni, e due team principal ricchi di idee: Aki Ajo e Nicolas Goyon. Tornando ai piloti: Pedro Acosta e Brad Binder, il giovane e il veterano di KTM, faranno parte del Red Bull KTM Factory Racing, mentre i due nuovi acquisti, Enea Bastianini dalla Ducati e Maverick Vinales dall'Aprilia saranno titolari del Red Bull KTM Tech3 e porteranno una ventata di freschezza nel box della casa austriaca, oltre a una gran voglia di rivalza e, siamo certi, anche a qualche decimo in meno sul giro, visto che vanno a sostituire i purtroppo deludenti Jack Miller e Augusto Fernandez. Una squadra dunque rafforzata, che non vede l'ora di lasciarsi alle spalle le chiacchiere e di dimostrare il suo valore su ognuna delle 20 piste del mondiale.

“Sicuramente, il 2024 è stato un buon anno, ma ci sono ancora alcuni obiettivi che teniamo nel cassetto. Ho imparato a controllare una gara e ad adattarmi alla MotoGP. Entrare nel team ufficiale dopo Moto3 e Moto2 è stato un sogno che si avvera. Avere Brad come compagno di squadra e contribuire allo sviluppo della moto sarà un grande vantaggio. La sua grande esperienza nella categoria sarà di grande aiuto, e penso che insieme faremo un’ottima coppia. I due punti principali per il 2025 saranno le qualifiche e i primi giri di gara. L’anno scorso abbiamo dimostrato di avere il ritmo per lottare per podi o vittorie, ma abbiamo avuto difficoltà nelle qualifiche. Quindi, questi due aspetti saranno le cose più importanti da migliorare in questa stagione”.

“È pazzesco pensare che questa sia già la mia sesta stagione in MotoGP. A essere onesto, il 2024 è stato l’anno in cui probabilmente ho imparato di più. Entrando nel 2025, sento che ciò mi ha reso un pilota molto migliore. Il mio obiettivo per questa stagione è prendere ciò che ho imparato e fare quel passo avanti per lottare con i piloti davanti. Non siamo lontani. Abbiamo chiuso secondi nel campionato Costruttori, quindi ce n’è solo uno davanti a noi. Quando vedo quanto duramente stanno lavorando in fabbrica e quanta energia c’è dietro le quinte, è chiaro che ce la faremo”.

“Indossare i colori Red Bull KTM mi dà una sensazione fantastica. Fin da bambino li vedevo nel motocross, nelle corse... quindi è il team dei sogni per me. Il mio primo pensiero sulla KTM RC16 è stato: ‘wow, è una bestia, è veloce!’. Ricordo che a Montmeló era davvero veloce, e questo è importante nella nuova era della MotoGP, dato che la maggior parte delle gare si decide nei primi cinque-sei giri. Il primo anno con una nuova moto bisogna essere sempre concentrati e aperti a nuove esperienze. Ogni volta che vai su una nuova pista è un’esperienza completamente diversa rispetto agli anni precedenti, quindi devi mantenere una mentalità aperta ed essere molto focalizzato. Il mio obiettivo è essere concentrato e riuscire a dare il massimo. La cosa positiva è che, appena sono salito sulla KTM, mi sono sentito a casa. È una moto che mi piace, che si adatta al mio stile di guida, soprattutto in ingresso curva. Questo è davvero un elemento importante”.

“Sono molto curioso per questa stagione. Dobbiamo restare calmi all’inizio perché è importante capire la moto e il team. Ma sono motivato e penso che già dalla terza o quarta gara possiamo essere competitivi. Quando ho provato la moto, ho capito tutto il suo potenziale, ed è impressionante come si può andare al limite in curva e quanto è veloce il cambio, è davvero rapidissimo. Quindi sì, sono davvero impressionato”.

“Siamo entusiasti per la stagione che ci aspetta. Abbiamo lavorato duramente durante l’inverno per sviluppare il nostro progetto e la RC16, rendendola ancora più veloce e performante rispetto alla scorsa stagione. Le nostre ambizioni sono alte, ma siamo pronti a continuare a lavorare con determinazione, ed è una gioia avere persone così talentuose e dedite al progetto e alla compagnia. La nostra motivazione è altissima, e credo che abbiamo fatto dei progressi importanti per migliorare le nostre prestazioni. Abbiamo anche piloti forti ed esperti, e siamo tutti molto motivati e impazienti di iniziare l’azione della nuova stagione 2025. Grazie a tutto lo staff, ai partner, al management e a tutte le persone in KTM che hanno dimostrato un grande supporto al progetto MotoGP. Siamo pronti a correre”.

“L’attesa è finalmente finita, e siamo tutti davvero emozionati di lanciare la nostra stagione MotoGP 2025. Siamo tornati con i colori Red Bull KTM, con due talenti straordinari che siamo entusiasti di accogliere nelle nostre fila. Maverick ed Enea sono entrambi piloti estremamente esperti, con un totale di 17 vittorie e oltre 50 podi in MotoGP tra i due, e formeranno la line-up più forte che Tech3 abbia mai avuto. Crediamo che saranno entrambi un’ottima risorsa per il nostro progetto e un grande valore per il marchio. Siamo grati a Red Bull KTM per averci affidato due piloti brillanti, e faremo tutto il possibile per portare il progetto MotoGP al livello successivo”.

“Ci sono state molte domande, ma siamo stati chiari sin dall’ultimo giorno della stagione 2024: siamo qui per correre e prendiamo molto sul serio il successo in questo fantastico campionato che diffonde il motociclismo e le gare motociclistiche in tanti angoli del mondo. Il 2025 è iniziato bene per noi con l’importante vittoria alla Dakar e anche nell’AMA Supercross. Ora è un vero piacere presentare i nostri team MotoGP e vedere la nostra moto pronta a correre per il nono anno consecutivo. La competizione è una parte fondamentale del DNA di KTM e siamo determinati. Per la prossima stagione, con Brad, Pedro, Enea e Maverick, oltre a tutta l’esperienza e le conoscenze nei box, c’è molta positività e adrenalina per iniziare. Questa stagione potrebbe essere enorme per noi, e spero che lo sarà”.

