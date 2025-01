Ecco l'Enduro Pertamina VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli

Con una lunga presentazione online in diretta da Giacarta, la capitale (ancora per pochi anni) dell'Indonesia, l'Enduro Pertamina VR46 Racing Team ha tolto i veli alle sue due Ducati che scenderanno in pista nel mondiale 2025 della classe MotoGP. La squadra di Valentino Rossi è l'unica ad avere nel suo box due moto differenti quest'anno, visto che Fabio Di Giannantonio porterà in pista la nuovissima Desmosedici GP25 mentre Franco Morbidelli conerverà la GP24 con la quale ha corso la scorsa stagione. Entrambi i fatti non possono che accendere i riflettori sui due piloti della squadra di Rossi, il primo perché avrà a disposizione la stessa moto di Bagnaia e Marquez, probabilmente la più performante del lotto, il secondo perché sarà l'unico pilota in griglia a iniziare la stagione con una moto che conosce a menadito, il che fa di loro due mine vaganti per il successo già nella tappa iniziale del Motomondiale a Buriram (Thailandia), dal 28 febbraio al 2 marzo prossimo. Di seguito trovate il video della presentazione, le parole dei protagonisti e le foto della nuova livrea e delle nuove moto del team italo-idonesiano.

Il video della presentazione

Le parole dei protagonisti

Fabio Di Giannantonio

“Guidare una moto ufficiale e avere il supporto diretto della casa è davvero importante per me, così come lo è per tutta la squadra. È qualcosa che ti carica di motivazione, ma anche di responsabilità. Tuttavia, è un privilegio vivere una pressione di questo tipo. È la prima volta per me, e con una pressione così si possono ottenere grandi risultati”.

Franco Morbidelli

“Il mio passaggio è stato molto naturale, conosco ogni membro della squadra fin da quando ero piccolo e per me è come ritrovare una famiglia. Sono curioso di scoprire cosa riusciremo a fare insieme. La nostra livrea sarà fluorescente e avrà richiami al passato di Valentino Rossi”.

Alessio Salucci

“Franco lo conosco davvero bene, fin da sempre. Ha già dimostrato in passato di essere molto veloce e spero che quest’anno possa ottenere grandi risultati. Di Giannantonio avrà un upgrade con la moto ufficiale, ma anche la 2024 per Morbidelli è competitiva. Faremo del nostro meglio. Daremo di tutto quest'anno e proveremo ad andare forte e a ragalare grandi emozioni. Soprattutto qui in Indonesia ci piacerebbe fare un gran bel lavoro a Lombok”.

Pablo Nieto

“Ovviamente abbiamo un obiettivo molto grande, importante per noi. Siamo diventati il team di supporto a quello Factory di Ducati, e per questo dobbiamo ringraziarli. Penso che Franco possa fare qualcosa di molto speciale, è un gran pilota e si diverte quando corre, ed è la cosa migliore perché se ti diverti viene tutto bene. E Diggia, ha fatto un grandissimo passo in avanti rispetto all'anno precedente, avrà la moto Factory e penso che potrà fare davvero grandi cose. Dobbiamo combattere e essere protagonisti in gara''.

Valentino Rossi

''Sono molto felice che la presentazione si svolga in Indonesia per la prima volta, nella casa del nostro sponsor. Per quest'anno la nostra livrea userà lo stesso concept dell'anno passato con piccoli cambi speciali fatti insieme ad Aldo Drudi, spero che vi piaccia tanto quanto a me. Devo ringraziare i nostri sponsor che ci supportano anche quest'anno, e soprattutto voglio ringraziare i fan in giro per il mondo, nel 2025 faremo un grande spettacolo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/01/2025