MotoGP, ecco i piloti con più follower a fine 2024. And the winner is...

Fine anno, tempo di bilanci. Tra punti, statistiche e analisi si è già detto tutto, e allora cerchiamo di tastare il polso del Motomondiale andando avedere quali sono i piloti con più tifo, che tradotto nel linguaggio contemporaneo, corrisponde più o meno alla classifica che vi proponiamo: ecco i piloti che hanno più follower su Instagram, il social network utilizzato da tutti e 22 i centauri del mondiale. Abbiamo scelto di inserire in classifica i 22 piloti della classe MotoGP che verrà, quelli iscritti al mondiale 2025, aggiungendo però con l'asterisco anche il dato dei piloti che hanno chiuso la loro esperienza a fine anno o che hanno partecipato ad almeno un GP nel 2024, Abbiamo poi integrato il tutto con una gustosa aggiunta. Se, infatti, tra i piloti in attività non c'è storia, e la palma del più seguito va a Marc Marquez con ben 7,3 milioni di follower sul social network, se allarghiamo il discorso, però, agli ex piloti della classe regina, lo spagnolo scende di un gradino, surclassato dalla marea gialla che segue Valentino Rossi, composta da 16,2 milioni di utenti. Di seguito le due graduatorie, dove ben figurano anche Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, così come non sfigura Jorge Lorenzo, quarto complessivo davanti proprio all'italiano, mentre deve recuperare posizioni il neo titolato Jorge Martin, sesto tra i centauri in attività e 12° complessivo.

La classifica dei piloti MotoGP in attività con più follower su Instagram

MotoGP Emilia Romagna 2024, Misano. Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

Pos Pilota Nazionalità Follower 1 Marc Marquez Spagna 7,36 milioni 2 Fabio Quartararo Francia 2,43 milioni 3 Francesco Bagnaia Italia 1,76 milioni 4 Maverick Vi ñ ales Spagna 1,55 milioni 5 Andrea Iannone* Italia 1,53 milioni 6 Dani Pedrosa* Spagna 1,41 milioni 7 Alex Marquez Spagna 1,37 milioni 8 Aleix Espargaro* Spagna 1,36 milioni 9 Jorge Martin Spagna 1,15 milioni 10 Alex Rins Spagna 907 mila 11 Pedro Acosta Spagna 899 mila 12 Jack Miller Australia 894 mila 13 Miguel Oliveira Portogallo 843 mila 14 Pol Espargaro* Spagna 812 mila 15 Franco Morbidelli Italia 697 mila 16 Luca Marini Italia 657 mila 17 Michele Pirro* Italia 644 mila 18 Johann Zarco Francia 637 mila 19 Joan Mir Spagna 621 mila 20 Marco Bezzecchi Italia 590 mila 21 Enea Bastianini Italia 545 mila 22 Fabio Di Giannantonio Italia 392 mila 23 Takaaki Nakagami* Giappone 359 mila 24 Brad Binder Sud Africa 336 mila 25 Fermin Aldeguer** Spagna 285 mila 26 Raul Fernandez Spagna 167 mila 27 Stefan Bradl* Germania 149 mila 28 Augusto Fernandez* Spagna 133 mila 29 Remy Gardner* Australia 116 mila 30 Lorenzo Savadori* Italia 87 mila 31 Somkiat Chantra** Thailandia 70 mila 32 Ai Ogura** Giappone 65 mila

*Piloti con almeno una presenza nel mondiale 2024 che non saranno in griglia nel 2025

**Piloti senza presenze nel mondiale 2024 ma che saranno in griglia nel 2025

La classifica degli ex piloti MotoGP con più follower su Instagram

Pos Pilota Nazionalità Follower 1 Valentino Rossi Italia 16,2 milioni 2 Jorge Lorenzo Spagna 1,88 milioni 3 Andrea Iannone Italia 1,53 milioni 4 Dani Pedrosa Italia 1,41 milioni 5 Andrea Dovizioso Spagna 1,41 milioni 6 Aleix Espargaro Spagna 1,36 milioni 7 Pol Espargaro Spagna 812 mila 8 Hafizh Syahrin Malesia 777 mila 9 Michele Pirro Italia 644 mila 10 Cal Crutchlow Regno Unito 562 mila 11 Danilo Petrucci Italia 553 mila 12 Casey Stoner Australia 510 mila

La classifica complessiva dei piloti MotoGP con più follower su Instagram

Solo i piloti con più di 500.000 follower

Pos Pilota Nazionalità Follower 1 Valentino Rossi* Italia 16,2 milioni 2 Marc Marquez Spagna 7,36 milioni 3 Fabio Quartararo Francia 2,43 milioni 4 Jorge Lorenzo* Spagna 1,88 milioni 5 Francesco Bagnaia Italia 1,76 milioni 6 Maverick Vi ñ ales Spagna 1,55 milioni 7 Andrea Iannone* Italia 1,53 milioni 8 Dani Pedrosa* Spagna 1,41 milioni 9 Andrea Dovizioso* Italia 1,41 milioni 10 Alex Marquez Spagna 1,37 milioni 11 Aleix Espargaro* Spagna 1,36 milioni 12 Jorge Martin Spagna 1,15 milioni 13 Alex Rins Spagna 907 mila 14 Pedro Acosta Spagna 899 mila 15 Jack Miller Australia 894 mila 16 Miguel Oliveira Portogallo 843 mila 17 Pol Espargaro* Spagna 812 mila 18 Hafizh Syahrin* Malesia 777 mila 19 Franco Morbidelli Italia 697 mila 20 Luca Marini Italia 657 mila 21 Michele Pirro* Italia 644 mila 22 Johann Zarco Francia 637 mila 23 Joan Mir Spagna 621 mila 24 Marco Bezzecchi Italia 590 mila 25 Cal Crutchlow* Regno Unito 562 mila 26 Danilo Petrucci* Italia 553 mila 27 Enea Bastianini Italia 545 mila 28 Casey Stoner* Australia 510 mila

*Non più in attività

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/12/2024