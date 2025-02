Ecco il team Honda LCR MotoGP di Johann Zarco e Somkiat Chantra

L'ultimo team della MotoGP a togliere i veli alla propria moto è stato quello di Lucio Cecchinello. Il team LCR, l'unico con due livree diverse nell'intero motomondiale, ha mostrato al mondo le due Honda RC213V di Johann Zarco (sponsorizzata da Castrol) e del rookie Somkiat Chantra (griffata dai colori di Idemitsu) che scenderanno in pista nella stagione 2025 della classe regina. Nei test di Sepang la casa di Tokyo ha mostrato passi in avanti confortanti e per questo motivo anche il team satellite della Honda, soprattutto con l'esperto e sempre veloce Zarco (lo scorso anno spesso e volentieri il migliore del quartetto di piloti della casa nipponica), punterà a stupire. Diseguito trovate il video completo della presentazione, le immagini delle nuove moto e le parole dei protagonisti.

Il video della presentazione

Le parole dei protagonisti

Johann Zarco

“A 18 anni riflettevo su Valentino Rossi e sul suo percorso dal 1996 al 2006. In soli dieci anni era diventato una superstar. Mi dissi: ‘Dieci anni sono tanti, ma non così tanti, proverò a fare lo stesso.’ Con questa mentalità, mi sono concentrato sul dare il massimo, restare nel presente e lavorare per un futuro promettente senza analizzare troppo ogni passo. Questo approccio mi ha portato a conquistare due titoli mondiali, mettendomi in una posizione migliore rispetto a quando ebbi quel pensiero. Per me, il successo deriva dall’equilibrio tra il presente e la preparazione per il futuro. È fondamentale restare focalizzati sul momento senza perdere di vista ciò che ci attende. Mantenendo questo equilibrio, possiamo andare avanti con fiducia, costruendo il nostro futuro con determinazione e sicurezza”.

Somkiat Chantra

“Penso costantemente al mio futuro; il mio obiettivo è diventare un punto di riferimento per i giovani piloti ed essere un esempio per loro. Voglio supportare la loro crescita e contribuire allo sviluppo del motorsport nel mio paese. Impegno, passione e determinazione sono le chiavi per costruire il nostro futuro”.

Lucio Cecchinello

“Siamo entusiasti per questa nuova stagione e ci sentiamo pronti a competere stabilmente nella top 10, con l’ambizione di avvicinarci alla top 5 entro la fine dell’anno. Honda ha lavorato sodo sulla moto e i miglioramenti sono evidenti, soprattutto grazie all’esperienza di Johann, che sta dimostrando tutto il suo valore. Abbiamo scelto di affiancare un pilota esperto a un giovane talento perché crediamo sia la strategia migliore: da un lato la continuità nei risultati, dall’altro un investimento per il futuro. Somkiat ha fatto un percorso straordinario per arrivare fin qui, lasciando il suo paese e crescendo passo dopo passo. Sappiamo che la prima gara sarà carica di emozioni per lui, ma ha il talento e la determinazione per affrontare questa sfida. Siamo pronti a dare il massimo e regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/02/2025