Test Sepang 2025: Alex Marquez chiude in testa il day-3, Bagnaia a 7 millesimi

Ultima giornata di test invernali MotoGP al Sepang International Circuit, in Malesia, e i piloti della classe regina cominciano a dare gas, lasciando le chiacchiere a zero e avvicinando i tempi dei weekend di gara. Il migliore di tutti è stato oggi Alex Marquez, autore di una tre-giorni molto convincente e sempre con riferimenti cronometrici ben più che incoraggianti durante l'arco di tutte le sessioni. Lo spagnolo del team Gresini Racing ha chiuso le sue fatiche odierne con il tempo di 1:56.493, lontano poco più di un decimo dal record della pista siglato lo scorso anno in qualifica da Francesco Bagnaia. E proprio Pecco, con la Ducati, si è tolto di dosso un po' di polvere fermandosi ad appena 7 millesimi dal tempo dello spagnolo, per una prestazione che di sicuro convince lui e l'intero box del team Ducati Lenovo. Sorrisi anche per il pilota autore del terzo tempo, quel Fabio Quartararo che con la sua Yamaha sembra essere tornato in posizioni più vicine a quelle che merita, riuscendo a staccare un tempo, 1 56:724, migliore di ben 7 decimi abbondanti rispetto a quello che gli valse la ottava piazza in qualifica al Gran Premio della Malesia, segno che la Yamaha ha intrapreso la strada giusta quest'inverno.

Ducati sempre al top, ma occhio alle giapponesi

Dietro alle due Ducati e alla Yamaha del francese Quartararo, troviamo altre due Ducati in fila, segno che quando si forza per cercare il tempo, la superiorità manifestata dalla casa di Borgo Panigale nelle ultime due annate, emerge con prepotenza. A cogliere la quarta piazza è Franco Morbidelli che in sella alla fida Desmosedici GP-24 aveva trovato ieri il miglior tempo di giornata, e che oggi ha migliorato di quasi tre decimi, meritandosi la quarta piazza. Quinto è Marc Marquez, oggi si è messo in top 5 senza grossi problemi dopo aver segnato la migliore simulazione della Sprint Race di tutto il parco partecipanti. Alle sue spalle il campioncino della KTM, Pedro Acosta, migliore per la casa austriaca, mentre occhio alla risalita - oltre che della Yamaha - della Honda, che piazza Johann Zarco e Joan Mir in settima e ottava piazza, anche qui, con tempo ben migliori rispetto a quelli raccolti nel corso del weekend di gara 2024. Il francese è sceso di 4 decimi rispetto al crono ottenuto a novembre, lo spagnolo di addirittura un secondo e 3 decimi abbondanti. Trova un posto in top ten anche la prima delle due Aprilia rimaste in pista, dopo il forfait per infortunio sia di Jorge Martin che di Raul Fernandez nel corso del primo giorno di test; parliamo di quella di Marco Bezzecchi, nono ieri e nono oggi ma con un tempo migliore di circa 6 decimi. Chiude la top ten un'altra moto giapponese, la Yamaha di Alex Rins, che toglie anche lui circa 4 decimi alla prestazione ottenuta a novembre, nel corso del weekend di gara.

One thing's for sure from this #SepangTest 👀 One manufacturer has taken a HUGE step forward in terms of lap time 🤯#MotoGPpic.twitter.com/LFRM667REO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 7, 2025

KTM Attardata, in pista anche Dovizioso

Nella seconda pagina della classifica arrivano le note un po' più stonate. Nulla da eccepire su Fermin Aldeguer, miglior rookie di questa tornata di test (e c'era da aspettarselo, visto la moto che guida), che ha limato circa un decimo al tempo di ieri, chiudendo in 1'57''4 e precedendo la Yamaha di Jack Miller e la KTM di un Brad Binder un po' in difficoltà, come tutti i piloti della casa austriaca tranne Acosta. Sia Maverick Viñales, infatti, sia Enea Bastianini, hanno chiuso staccati di ben oltre un secondo dalla vetta la giornata di oggi, rispettivamente in 16° e 18° posizione. Meglio di loro hanno fatto sia il rookie Ai Ogura, 14° con l'Aprilia, sia Luca Marini, 15° sulla Honda. In mezzo a loro, invece, Miguel Oliveira, e 19° e ultimo dei piloti ufficiali impegnati oggi, il thailandese Chantra con la Honda. Chiudono la classifica i tre testter italiani impegnati a Sepang: Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia) e Andrea Dovizioso (Yamaha), che prende ha preso il posto di Augusto Fernandez, presente sia ieri sia mercoledì. Al di là dei tempi, da segnalare che le migliori prestazioni sono state registrate quasi tutte al mattino, visto che nel corso del pomeriggio i centauri hanno lavorato in ottica weekend di gara. Settimana prossima la MotoGP tornerà in pista a Buriram, in Thailandia, per l'ultima sessione di test che anticiperò di tre settimane l'avvio del mondiale, previsto per il 2 marzo proprio nella località asiatica.

La classifica del day-3 dei test MotoGP di Sepang 2025

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Alex Marquez Ducati 1:56.493 50 2 Francesco Bagnaia Ducati 1:56.500 +0.007 55 3 Fabio Quartararo Yamaha 1:56.724 +0.231 58 4 Franco Morbidelli Ducati 1:56.948 +0.455 41 5 Marc Marquez Ducati 1:57.042 +0.549 70 6 Pedro Acosta KTM 1:57.175 +0.682 59 7 Johan Zarco Honda 1:57.204 +0.711 64 8 Joan Mir Honda 1:57.279 +0.786 55 9 Marco Bezzecchi Aprilia 1:57.328 +0.835 61 10 Alex Rins Yamaha 1:57.351 +0.858 53 11 Fermin Aldeguer Ducati 1:57.401 +0.908 43 12 Jack Miller Yamaha 1:57.452 +0.959 27 13 Brad Binder KTM 1:57.614 +1.121 55 14 Ai Ogura Aprilia 1:57.754 +1.261 55 15 Luca Marini Honda 1:57.789 +1.296 59 16 Maverick Viñales KTM 1:57.865 +1.372 59 17 Miguel Oliveira Yamaha 1:57.960 +1.467 35 18 Enea Bastianini KTM 1:58.011 +1.518 44 19 Somkiat Chantra Honda 1:58.129 +1.636 69 20 Michele Pirro Ducati 1:59.121 +2.628 54 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1:59.169 +2.676 65 22 Andrea Dovizioso Yamaha 1:59.929 +3.436 58

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/02/2025