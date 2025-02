Test Sepang: Bagnaia cade, ma la Ducati GP25 ha un punto di forza

La seconda giornata di test Moto GP a Sepang ha visto entrambe le Ducati ufficiali protagoniste di una caduta, fortunatamente senza conseguenze fisiche per Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Nonostante l'inconveniente, il bilancio del piemontese è molto positivo, con la GP25 che si sta rivelando una moto dalle ottime qualità.

TEST SEPANG: BAGNAIA FERMO UN'ORA E MEZZA CAUSA CADUTA

Il bilancio di giornata di Pecco Bagnaia parla di 42 giri totali e un miglior crono di 1:57.652 che lo posiziona quinto nella classifica dei tempi. La scivolata che lo ha visto protagonista in curva 15 ne ha ostacolato il lavoro, come lo stesso due volte iridato ha confessato: ''La mia caduta ha rallentato molto lo sviluppo della nuova Desmosedici, perché avevamo solo un esemplare e abbiamo perso più di 1h30 dopo che abbiamo deciso di cambiare gran parte della moto. Questo ci ha rallentato molto''.

MotoGP 2025, Test Sepang: Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini (KTM). Credits: MotoGP.com

TEST BAGNAIA: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZE DELLA GP25

Analizzando il comportamento della sua Ducati, Bagnaia ha sottolineato come la notizia migliore arrivi dal motore: ''Credo che abbiamo tempo per migliorare il telaio, non è di massima importanza in questo momento, perché siamo più concentrati sul motore. Abbiamo fatto un passo avanti, l'erogazione di potenza continua a darci molto e dà anche idee agli ingegneri del team per migliorare. È molto fluido, ci piace molto, ed è la prima volta che un nuovo motore è così fluido e offre anche una buona accelerazione. Questo è fantastico ma, anche se abbiamo ridotto la distanza in termini di frenata, è ancora lontano dalla GP24. Domani dobbiamo colmare quella differenza e cercare di capire come farlo perché quello che diciamo in questo test varrà poi tre anni''.

Bagnaia si riferisce al regolamento relativo al motore che ne blocca lo sviluppo per tre stagioni. Sulle decisioni da prendere, il nativo di Chivasso può fare affidamento anche sul prezioso contributo di Marquez, con il quale al momento si lavora con grande sintonia: ''La decisione è molto importante e dobbiamo avere calma nel prenderla, non dobbiamo affrettarci e forse faremo anche dei tempi molto buoni con la nuova moto perché abbiamo gomme nuove. Ogni decisione deve essere molto ponderata e credo che stiamo facendo un buon lavoro con Marc e questo è molto positivo e aiuta molto nello sviluppo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/02/2025