Aprilia: Bezzecchi contento della RS-GP25, Martin si opera domani

Il bilancio in casa Aprilia dopo il secondo giorno di test invernali a Sepang: in pista Bezzecchi e Savadori

Dopo lo shock per la caduta di Jorge Martin nella prima giornata di test a Sepang, l'Aprilia è tornata in pista quest'oggi con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, quest'ultimo in sostituzione del campione del mondo in carica. Il lavoro si è concentrato sulla prova di alcuni nuovi elementi che verranno utilizzati all'inizio della stagione, nonché su alcune novità dal punto di vista elettronico basate sullo shakedown e sulle indicazioni dei piloti. Testate inoltre diverse configurazioni aerodinamiche.

MotoGP 2025, test Sepang: Marco Bezzecchi (Aprilia)

APRILIA: BEZZECCHI CONTENTO, SAVADORI SOSTITUISCE MARTIN

Prosegue il percorso di affiatamento di Bezzecchi con l'Aprilia RS-GP25. Nella seconda giornata di test a Sepang, il romagnolo ha completato 61 giri, chiudendo in nona posizione con il tempo di 1:57.995: ''È stata una giornata importante, abbiamo fatto un buon lavoro. Stiamo continuando a sviluppare diversi aspetti dell’elettronica, dell’aerodinamica e, in generale, molti elementi nuovi della RS-GP25. In questa seconda giornata abbiamo ottenuto buoni risultati e quindi sono molto contento. È ovvio che ci sono ancora molte cose da testare, ma abbiamo un’altra giornata a disposizione e cercheremo di sfruttarla al meglio''.

MotoGP 2025, test Sepang: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Nel box Aprilia è tornato Savadori, già in azione nello shakedown della scorsa settimana e richiamato in pista per sostituire l'infortunato Martin: ''Stiamo portando avanti il lavoro di sviluppo, soprattutto dal punto di vista dell’aerodinamica e dell’elettronica. Sono aspetti che richiedono molto tempo, anche in termini di prestazione, perché comunque bisogna individuare la strada giusta da seguire e ci sono ancora molti elementi da provare''.

APRILIA: MARTIN SI OPERA DOMANI

Dopo la rovinosa caduta di ieri, Martin ha affidato ai social network un breve messaggio: ''Ho fallito molte più volte di quante abbia avuto successo, ma non ho mai smesso di provarci. Ci vediamo presto''. Lo spagnolo ha riportato una frattura alla mano destra e diverse fratture al piede sinistro e sarà operato domani, venerdì 7 febbraio, presso la Clinica Quirón Dexeus a Barcellona.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/02/2025