Che spavento per Martin! Caduta e fratture multiple nei test di Sepang: video e aggiornamenti

Grosso spavento per Jorge Martin nel corso della prima giornata di test collettivi della MotoGP sul circuito di Sepang, in Malesia. Lo spagnolo, alla sua seconda apparizione in sella all'Aprilia RS-GP dopo l'esordio avvenuto a Barcellona lo scorso novembre, è stato sbalzato da un potente highside avvenuto nella curva 2 del tracciato. Il campione del mondo in carica è atterrato pesantemente sull'asfalto picchiando con il casco contro l'asfalto. La sessione è stata immediatamente interrotta per permettere i soccorsi a Martin, rimasto cosciente per tutto il tempo e poi trasportato prima al centro medico del circuito e poi al vicino ospedale Aurelius di Nilai.

CADUTA JORGE MARTIN: IL VIDEO

Il violento impatto è stato ripreso nitidamente dalle telecamere della MotoGP, permettendo una chiara visuale della dinamica. Dopo una piroetta in aria, Martin ha picchiato frontalmente con il casco: la protezione ha svolto egregiamente il suo compito, con la sola visiera che si è staccata da un lato rimanendo penzolante. Nelle immagini del video, che potete vedere qui sotto, si nota come il pilota dell'Aprilia rimanga sempre cosciente, seppur intontito dalla grossa botta. La scuderia italiana ha successivamente emanato un comunicato stampa sulle condizioni di Martin che trovate più in basso, subito dopo il video.

This was @88jorgemartin's awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢



He's at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we're sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGPpic.twitter.com/2UQtHKOq1w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2025

CADUTA JORGE MARTIN: LE CONDIZIONI DEL PILOTA

La sessione di test a Sepang è già finita per Martin, al quale sono state riscontrate una frattura singola alla mano destra e fratture multiple al piede sinistro. Lo spagnolo tornerà in Europa per sottoporsi a un doppio intervento chirurgico che verrà effettuato a Barcellona. Nel comunicato Aprilia si legge: ''Jorge Martin ha subito una frattura chiusa della quinta testa metacarpale della mano destra e una frattura chiusa del terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. È stato sottoposto a TAC e risonanza magnetica, entrambe negative per qualsiasi altra lesione. Rimarrà in ospedale per la notte e domani tornerà in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra e al piede sinistro''. In precedenza, Martin era già stato protagonista di una caduta senza conseguenze in curva 1.

Martin non è stato l'unico pilota infortunato della giornata: hanno concluso anzitempo i test anche Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. L'italiano della VR46 Racing dovrà essere operato dopo essersi nuovamente fratturato la spalla sinistra che si era rotto lo scorso anno in Austria, mentre lo spagnolo della Trackhouse Racing si è provocato la frattura dell'osso metacarpale della mano sinistra e anch'egli verrà operato a Barcellona.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/02/2025