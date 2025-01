Ecco il team Aprilia Racing di Jorge Martin e Marco Bezzecchi

L'avventura dell'Aprilia Racing di Jorge Martin, neo campione del mondo migrato da Borgo Panigale a Noale portandosi appresso il numero 1, e di Marco Bezzecchi, anch'esso in arrivo dalla Ducati (così come il nuovo direttore tecnico Fabiano Sterlacchini), è iniziata stamattina dagli studi Sky di Rogoredo. Sotto gli occhi vigili del direttore sportivo Massimo Rivola il nuovo corso Aprilia comincia davanti a un nugolo di giornalisti ansioso di scoprire se la nera vestirà il numero 1. È la risposta è sì... Tolto il velo alle RS-Gp in versione 2025 spicca l'1 bianco (con tanto di 89 microscopico al suo interno e di due stellette per ricordare i titoli Moto3 e MotoGP vinti) dello spagnolo, al fianco del bel 72 rosso del Bez. Di seguito il video della presentazione e le prime parole dei protagonisti.

Il video della presentazione

Le parole dei protagonisti

MotoGP 2025: presentazione Aprilia Racing

Jorge Martin

“Sono felicissimo di questa nuova sfida: vincere con Aprilia. I miei obiettivi sono molto chiari, adesso dobbiamo concentrarci sull’essere la miglior versione di noi stessi, tanto l’Aprilia quanto io. Sono nel posto giusto per fare grandi cose, sarà una sfida avvincente, abbiamo tutti tanta grinta. Sento molto il calore della squadra e credo che questo possa essere un posto perfetto per me. Siamo tutti molto carichi per iniziare questa nuova stagione”.

MotoGP 2025: presentazione Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

“Sono contento di essermi unito a questa squadra, a tutta l’Aprilia. Sarà fantastico e sono davvero felice di rappresentare un marchio così importante. Per me è un grande orgoglio, sia come persona sia come pilota, poter far parte di un team ufficiale. Non vedo l'ora di scendere in pista, di lavorare e di dare un po’ di gas per cercare di conquistare bei risultati. La voglia è tanta da parte di tutti, ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Sono molto carico, ci vediamo a Sepang per i test!”.

MotoGP 2025: presentazione Aprilia Racing

Massimo Rivola

“La stagione 2025 rappresenta per Aprilia Racing l’inizio di una nuova era, con l’ambizione di essere protagonisti e non semplici inseguitori. L’obiettivo è chiaro: essere sempre competitivi, in ogni gara. Con due piloti forti, talentuosi e motivati come Jorge Martín e Marco Bezzecchi, e con una squadra e un’azienda altrettanto determinate, possiamo costruire qualcosa di speciale. La RS-GP25 ha un potenziale enorme e il nostro compito sarà assicurarci che questo venga espresso al massimo nelle 22 gare del campionato”.

MotoGP 2025: presentazione Aprilia Racing

Fabiano Sterlacchini

“È un piacere per me iniziare questa nuova avventura con Aprilia Racing. L’obiettivo del 2025 è essere costantemente competitivi, sia nelle sprint sia nelle gare lunghe, puntando a conquistare il massimo dei risultati nel corso della stagione. È fondamentale continuare a crescere, lavorando con due nuovi piloti di grande talento. Questa rappresenta davvero una nuova era per noi, con un cambio significativo dopo diversi anni, sia nella gestione tecnica sia nella line-up piloti. Siamo particolarmente motivati per la nuova stagione e orgogliosi di avere in squadra due nuovi piloti di riferimento in MotoGP, tra cui il Campione del Mondo''.

